Farmer Crops: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! सर्व पिके MSP च्या दराने खरेदी केली जाणार; भाजप शासित राज्याचा निर्णय

Haryana to procure all crops at MSP: कॅबिनेटने आणखी दहा पिकांचा समावेश किमान आधारभूत किंमतीमध्ये केला आहे. याचा अर्थ आणखी दहा पिके एमएसपीच्या दराने खरेदी केली जाणार आहेत.