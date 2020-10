hathras case live update: राहुल आणि प्रियांकांना अडवण्यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा

नवी दिल्ली- उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमध्ये एका 19 वर्षीय दलित मुलीवर झालेला कथीत बलात्कार आणि क्रूर अत्याचाराप्रकरणी राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. दोन दिवसांपूर्वी पीडितेच्या कुटुंबियांची भेट घेण्यासाठी राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी गेले होते. मात्र त्यांना भेट घेण्यापासून रोखण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता पुन्हा भेटीसाठी राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी रवाना झाले आहेत.

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi leaves for #Hathras in Uttar Pradesh to meet the family of the alleged gangrape victim pic.twitter.com/MJVrzYGBY9

— ANI (@ANI) October 3, 2020