हाथरसमध्ये पोलिसांची दडपशाही, माध्यमांनाही रोखलं

हाथरस (उत्तर प्रदेश): हाथरस येथील घटनेनंतर उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकार विरोधकांच्या निशाण्यावर आले आहे. पोलिसांनी पीडित मुलीच्या गावाला वेढा घातला असून आत जाण्यापासून रोखले आहे.

प्रसारमाध्यमे आणि नेत्यांचाही प्रवेश रोखला आहे. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींबरोबर पोलिसांचा वाद झाला आहे. पोलिस गैरवर्तन करत असल्याचा आरोप काही वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. दरम्यान, सामूहिक अत्याचाराची बळी ठरलेल्या पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांचे मोबाइल बंद करण्यात आले असून त्यांना इतर कोणाशीही बोलण्यास मज्जाव करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

योगी सरकारच्या आदेशानंतर पोलिसांनी हाथरसला जाणारे सर्व रस्ते बंद केले आहेत. माध्यमांनाही त्या ठिकाणी जाण्यापासून रोखले आहे. राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनाही मनाई करण्यात आली आहे. गावात कोणालाच प्रवेश दिला जात नाही. हाथरस पोलिसांनी प्रसारमाध्यमे, राजकीय प्रतिनिधी आणि इतर लोकांना गुरुवारपासूनच गावात प्रवेशबंदी केली आहे.

A TMC delegation, including Derek O'Brien, stopped at Hathras border. They were on their way to meet the family of the victim of #Hathras incident. pic.twitter.com/v1fYKsqfh5

— ANI (@ANI) October 2, 2020