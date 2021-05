देशातील 10 राज्यांमध्ये 85 टक्के रुग्ण: आरोग्य मंत्रालय

नवी दिल्ली : देशातील एकूण कोरोना रुग्णांच्या 85 टक्के रुग्ण हे फक्त 10 राज्यांमध्ये असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Health Ministry) आज शनिवारी दिली आहे. पुढे मंत्रालयाने म्हटलंय की, 11 राज्यांमध्ये एक लाखाहून अधिक ऍक्टीव्ह कोरोना (Active COVID cases) रुग्ण आहेत तर 8 राज्यांमध्ये 50 हजार ते एक लाखांच्या दरम्यान ऍक्टीव्ह कोरोना रुग्ण आहेत. 24 राज्यांमध्ये कोरोना पॉझिटीव्हीटी रेट हा 15 टक्क्यांहून अधिक आहे. (Health Ministry says 85 per cent of COVID cases from 10 states)

देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं कहर केला आहे. दरदिवशी तीन लाखांहून अधिक रुग्ण आणि चार हजारांहून जास्त मृत्यू होत आहेत. मात्र गेल्या दोन दिवसात सलग कोरोनामुक्तांची संख्या नव्या रुग्णांपेक्षा जास्त आहे. शुक्रवारी भारतात 3 लाख 26 हजार 98 नवीन रुग्ण सापडले. तर 3 लाख 53 हजार 299 जण कोरोनामुक्त झाले. तर गेल्या 24 तासात 3 हजार 890 जणांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे. आतापर्यंत भारतात एकूण 2 कोटी 43 लाख 72 हजार 907 जणांना कोरोनाची लागण झाली असून 2 कोटी 4 लाख 32 हजार 898 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. तर 2 लाख 66 हजार 207 जणांनी कोरोनामुळे प्राण गमावले आहेत. सध्या देशात 36 लाख 73 हजार 802 जण कोरोनावर उपचार घेत आहेत.

मे महिन्यात एका दिवसात आढळणाऱ्या नव्या रुग्णांच्या संख्येत घट होताना दिसत आहे. देशात 6 मे रोजी सर्वाधिक 4 लाख 14 हजारांहून अधिक नवीन रुग्णांची नोंद झाली होती. त्यानंतर नव्या रुग्णांची संख्या कमी होत असून आता ती सव्वा तीन लाखांवर आली आहे. गेल्या 15 दिवसात शुक्रवारी आढळलेली रुग्णसंख्या ही सर्वात कमी असून दुसरी लाट ओसरत असल्याचं दिसत आहे. भारतात शुक्रवारी एका दिवसात 16 लाख 93 हजार 93 जणांची कोरोना चाचणी करण्यात आली. आतापर्यंत देशात 31 कोटी 30 लाख 17 हजार 193 कोरोना टेस्ट झाल्या असल्याची माहिती आयसीएमआरने दिली आहे. दुसऱ्या लाटेत पुन्हा एकदा कोरोना चाचण्यांचा वेग वाढवण्यात आला आहे.