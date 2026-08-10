Samanvay Cafe: आरोग्यदायी डाएट अन् बनारसी कचोरी-जिलेबीचा आस्वाद; चहाच्या घोटासोबत सुधारणार पोलीस-जनता 'संबंध'

पोलिसांच्या व्यस्त आणि तणावपूर्ण ड्युटीदरम्यान त्यांना काही क्षण निवांत घालवता यावेत, तसेच पोलीस आणि नागरिकांमधील संवाद अधिक दृढ व्हावा, यासाठी वाराणसी पोलीस प्रशासनाने पोलीस लाईन परिसरात ‘समन्वय कॅफे’ सुरू केले आहे. पोलिसांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याची काळजी घेण्यासोबतच नागरिकांशी मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे..‘समन्वय’ या नावामागेही पोलीस आणि नागरिकांमधील संवाद वाढवण्याची संकल्पना आहे. पोलिसांबद्दल नागरिकांच्या मनातील भीती कमी करून विश्वासाचे नाते निर्माण करण्यासाठी हे कॅफे महत्त्वाचे माध्यम ठरणार आहे. कडक ड्युटी आणि सततच्या कामाच्या ताणातून पोलिसांना काही काळ विश्रांती घेता यावी, यासाठीही येथे अनुकूल वातावरण तयार करण्यात आले आहे..हेल्दी डाएटसोबत मिळणार बनारसी स्वादकॅफेमध्ये पोलिसांच्या आरोग्याचा विचार करून पौष्टिक पदार्थांसोबतच बनारसच्या प्रसिद्ध खाद्यसंस्कृतीतील पदार्थही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामध्ये फ्रूट चाट, फ्रेश ज्यूस आणि पौष्टिक नाश्ता यांसारख्या आरोग्यदायी पदार्थांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर बनारसी कचोरी, जिलेबी, इमरती आणि खास बनारसी चहा यांचाही आस्वाद घेता येणार आहे..‘समन्वय वाटिका’ ठरणार आकर्षणडीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार यांच्या माहितीनुसार, कॅफेबाहेर आकर्षक ‘समन्वय वाटिका’ तयार करण्यात आली आहे. या हिरव्यागार परिसरात पोलीस कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय आणि नागरिक एकत्र बसून वेळ घालवू शकतील. संध्याकाळच्या वेळी येथे थीम आधारित रोषणाई करण्यात येते, त्यामुळे परिसराचे सौंदर्य आणखी खुलून दिसते..विशेष म्हणजे, हे कॅफे केवळ पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी मर्यादित ठेवण्यात आलेले नाही. पोलिसांचे कुटुंबीय आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही येथे प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यामुळे पोलीस आणि नागरिकांमध्ये अनौपचारिक संवाद वाढण्यास मदत होईल..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत. वाराणसी पोलिसांनी यापूर्वी पोलीस लाईन परिसरात संग्रहालयही सुरू केले आहे. या माध्यमातून नागरिकांना पोलिसांचे काम आणि कार्यपद्धती जवळून समजून घेण्याची संधी मिळत आहे. आता ‘समन्वय कॅफे’च्या माध्यमातून पोलीस आणि समाजातील संवादाला आणखी एक नवे व्यासपीठ मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.