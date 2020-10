तेलंगणात पावसाचा हाहाकार, हैदराबादमध्ये पूरस्थिती; 11 जणांचा मृत्यू

हैदराबाद- तेलंगणातील अनेक भागांमध्ये सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळे किमान 11 जणांचा मत्यू झाला आहे. यातील 9 जणांचा मृत्यू तर बदलागुडामधील मोहम्मदिया हिल्स येथील भिंत कोसळल्याने झाला आहे. मंगळवारी सतत सुरु असलेल्या पावसामुळे रस्त्यांवर मोठ्याप्रमाणात पाणी साचले आहे. अनेकांच्या घरात पाणी शिरले आहे. हैदराबादमध्ये तर जागोजागी पाणी साचले आहे. अनेक ठिकाणी पाण्यावर कार तरंगताना दिसत आहेत.

हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी बुधवारी याबाबत टि्वट केले आहे. मागील दोन दिवसांपासून सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मोहम्मदिया हिल्स येथे एक भिंत कोसळल्याने 9 जणांचा मृत्यू तर दोघे जखमी झाले आहेत. घटनास्थळावर जाऊन पाहणी करताना शहाबाद येथे अडकलेल्या बस प्रवाशांना मी लिफ्ट दिली आणि मी आता तालाबकट्टा आणि यसरब नगरकडे जात आहे, असे त्यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे.

#WATCH Telangana: Heavy rainfall in Hyderabad triggers waterlogging and flooding in different parts of the city. Visuals from Reddy Colony, Champapet. pic.twitter.com/bOAWmWMPge

दरम्यान, मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर तेलंगणात अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव सोमेश कुमार यांनी सांगितले की, सर्व जिल्ह्यात प्रशासनाकडून अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. हैदराबादमधील अनेक भागात मागील 24 तासांत 20 सेंटीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.

Telangana: Three people lost their lives after wall of a house collapsed in Gaganpahad area of Shamshabad in Hyderabad last night, owing to heavy rainfall.

Total 11 deaths have been registered in Hyderabad due to incessant downpour, since last night. pic.twitter.com/xLdJDHpbyY

