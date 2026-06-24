Uttarakhand: हेमकुंड साहिब यात्रेत गेल्या वर्षाचा विक्रम मोडला? सुरुवातीलाच २५ हजारांनी वाढली भाविकांची संख्या, जाणून घ्या कारण

"देवभूमी उत्तराखंडमध्ये देशभरातून येणाऱ्या सर्व भाविकांचे आणि पर्यटकांचे मनःपूर्वक स्वागत आहे. उत्तराखंड ही आस्था, संस्कृती आणि निसर्गाचा अमूल्य वारसा आहे. सर्व श्रद्धाळूंनी देवभूमीच्या या शांत वातावरणात आपल्या यात्रेचा नितांत आनंद घ्यावा आणि कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये," असे जाहीर आवाहन उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी केले आहे. मंगळवारी सचिवालयात आयोजित करण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी चारधाम आणि हेमकुंड साहिब यात्रेला येणाऱ्या यात्रेकरूंच्या सुख-सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत..कर्णप्रयाग आणि नगरासू प्रकरणावर निष्पक्ष कारवाईबैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच कर्णप्रयाग आणि नगरासू येथे घडलेल्या घटनांचा आढावा घेतला. या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस सर्व बाजूंचा विचार करून अत्यंत निष्पक्षपणे तपास करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्राथमिक तपासात जे कोणी दोषी आढळले आहेत, त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात आली आहे. आगामी काळातही सर्व तथ्यांच्या आधारे दोषींवर अत्यंत कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली..यात्रेकरूंच्या संख्येत ऐतिहासिक वाढमुख्यमंत्री धामी यांनी राज्यातील चालू यात्रांच्या प्रगतीवर समाधान व्यक्त केले:चारधाम यात्रा: या सत्रात आतापर्यंत तब्बल ४० लाखांहून अधिक भाविकांनी चारधामचे यशस्वी दर्शन घेतले आहे.हेमकुंड साहिब यात्रा: शीख बांधवांचे पवित्र श्रद्धास्थान असलेल्या हेमकुंड साहिब यात्रेच्या सुरुवातीच्या दिवसांतच भाविकांची संख्या गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २५ हजारांनी अधिक नोंदवली गेली आहे.राज्यात शीख गुरूंच्या स्मृतींनी पावन झालेली हेमकुंड साहिब, रीठा साहिब आणि नानकमत्ता साहिब ही तीन प्रमुख पवित्र स्थळे असून, येथे दरवर्षी लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. 'अतिथी देवो भव' या भावनेनुसार प्रत्येकाचा सन्मान करणे ही उत्तराखंडची संस्कृती असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले..भ्रामक आणि भडकाऊ पोस्ट करणाऱ्यांना इशारासोशल मीडियाचा गैरवापर करून समाजात आणि विविध समुदायांमध्ये फूट पाडणाऱ्या समाजकंटकांना मुख्यमंत्र्यांनी कडक इशारा दिला आहे. भडकाऊ किंवा खोट्या अफवा पसरवणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले. सर्व धर्मांच्या लोकांनी मिळून देशाच्या विकासात योगदान दिले आहे, त्यामुळे संवाद आणि सौहार्दपूर्ण वातावरणाच्या माध्यमातूनच सर्व समस्यांवर मार्ग काढता येतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. देवभूमीत कोणाच्याही अस्मितेला किंवा धार्मिक आस्थेला ठेच पोहोचवणारे कृत्य खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला..Taratala Warehouse Shed: मोठी दुर्घटना! तारातालामध्ये गोदामाचा शेड अचानक कोसळला; ५ जणांचा मृत्यू, ५० ते ६० जण ढिगाऱ्याखाली दबले.बैठकीला प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थितीया उच्चस्तरीय बैठकीला बदरी-केदार मंदिर समितीचे अध्यक्ष श्री हेमंत द्विवेदी, हेमकुंड साहिब व्यवस्थापन ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, अप्पर मुख्य सचिव श्री आर.के. सुधांशु, गृह सचिव श्री शैलेश बगौली, पोलीस महासंचालक (DGP) श्री दीपम सेठ, सचिव श्री विनय शंकर पांडे, डीजी इंटेलिजन्स आणि सुरक्षा श्री अभिनव कुमार, आयजी श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, अप्पर सचिव श्री बंशीधर तिवारी तसेच अप्पर सचिव श्रीमती तृप्ति भट्ट उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.