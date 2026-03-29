Bus Accident: काचेच्या तुकड्यांवरून अनवाणी धावले 'पोलीस! ४० प्रवाशांचे प्राण वाचवणाऱ्या जवानांना मुख्यमंत्र्यांनी रोख बक्षीस..

छिंदवाडा बस अपघाताच्या भीषण घटनेत देवदूत बनून धावून आलेल्या ११३ पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या शौर्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी कौतुक केले आहे. स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता, चक्क काचेच्या तुकड्यांवरून अनवाणी धावत जात ४० प्रवाशांचे प्राण वाचवणाऱ्या या जवानांना मुख्यमंत्र्यांनी रोख बक्षीस जाहीर केले आहे..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या जवानांच्या तत्परतेची प्रशंसा करत त्यांना २,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंतचे रोख इनाम देण्याची घोषणा केली आहे.नेमकी घटना काय होती?गुरुवारी संध्याकाळी छिंदवाडा येथे मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम आटोपून परतणाऱ्या बसची धडक एका पिकअप वाहनाशी झाली. या भीषण धडकेत १० जणांचा मृत्यू झाला, तर ३१ जण जखमी झाले..PTS रीवाच्या जवानांचे थरारक बचावकार्यअपघात झाला तेव्हा बसच्या मागेच पोलीस प्रशिक्षण शाळा (PTS) रीवा ची टीम प्रवास करत होती. बसमधील किंकाळ्या ऐकताच, प्रवासादरम्यान विश्रांतीसाठी बूट काढून बसलेले जवान क्षणाचाही विलंब न लावता खाली उतरले. पायात बूट घालण्याइतकाही वेळ नसल्याने हे जवान अनवाणी पायाने अपघातस्थळाकडे धावले..रस्त्यावर सर्वत्र बसच्या काचांचे तुकडे पसरलेले होते, मात्र त्या टोचणाऱ्या काचांची तमा न बाळगता जवानांनी बसमध्ये अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढले. या जवानांनी केवळ हातांच्या बळावर पलटी झालेली बस सुमारे ३ फूट वर उचलली आणि त्याखाली दबलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढले. त्यांनी तातडीने '११२' हेल्पलाइनला कळवले आणि जखमींना जिल्हा रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी स्थानिक पोलिसांना मदत केली.\\.बक्षिसाचे स्वरूपया बचाव मोहिमेत सहभागी असलेल्या एकूण ११३ पोलीस कर्मचाऱ्यांना सन्मानित केले जाणार आहे. कामगिरीनुसार २,००० ते ५,००० रुपयांचे रोख बक्षीस. यात ५ पोलीस अधिकारी, PTS रीवाचे १०० हून अधिक कॉन्स्टेबल आणि छिंदवाडा जिल्हा पोलिसांच्या जवानांचा समावेश आहे..मदतीचा ओघ कायममुख्यमंत्र्यांनी केवळ पोलिसांचे कौतुक केले नाही, तर पीडित कुटुंबांसाठीही मोठी मदत जाहीर केली आहे. मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ८ लाख रुपये (४ लाख सानुग्रह अनुदान + ४ लाख संबल योजना). गंभीर जखमींना प्रत्येकी १ लाख रुपये मदत दिली जाणार आहे.मध्यप्रदेश पोलीस दलातील या जवानांच्या 'कर्तव्य निष्ठे'ची चर्चा संपूर्ण राज्यात होत आहे. स्वतःच्या जखमांकडे दुर्लक्ष करून इतरांचे प्राण वाचवणाऱ्या या जवानांना मानाचा मुजरा दिला जात आहे.