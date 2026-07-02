Wedding Destination: शोधताय? हिमालयाच्या कुशीतलं हे मंदिर बनतंय नवविवाहितांचं आवडतं ठिकाण, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

उत्तराखंडमधील रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील 'त्रियुगीनारायण मंदिर' हे भगवान शिव आणि माता पार्वतीच्या विवाहाचे पवित्र स्थान असल्याने आजवर देशातील एक आघाडीचे 'वेडिंग डेस्टिनेशन' म्हणून ओळखले जात होते. परंतु, आता उत्तराखंडमधील आणखी एका अत्यंत जागृत आणि निसर्गरम्य मंदिराची यात भर पडणार आहे. अलकनंदा नदीच्या पात्रात पिलर्सवर दिमाखात उभे असलेले आणि चारधामांची रक्षक मानले जाणारे माता धारी देवीचे (Dhari Devi) मंदिर आता लवकरच एका भव्य वेडिंग डेस्टिनेशनच्या रूपात जगासमोर येणार आहे..मंदिरात विवाह करण्यासाठी आणि विवाहानंतर मातेचा आशीर्वाद घेण्यासाठी दरवर्षी हजारो नवविवाहित जोडपे येथे पोहोचतात. मात्र, तिथे जागेची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने मंदिर पुजारी न्यासाने जुन्या मंदिर परिसराला एक सुसज्ज विवाह प्रांगण आणि भांडार गृहाच्या रूपात विकसित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे..येथे विवाह करण्याचे विशेष धार्मिक महत्त्वपुजारी न्यासाचे व्यवस्थापक रमेश चंद्र पांडे यांनी सांगितले की, धारी देवीच्या दरबारात श्रीमंत असो वा गरीब, प्रत्येक वर्गातील लोक विवाह करण्यासाठी येतात.सुखी संसाराचा आशीर्वाद: अशी मान्यता आहे कि, माता धारी देवीच्या साक्षीने अलकनंदा नदीच्या तीरावर जे जोडपे विवाहबंधनात अडकतात, त्यांचे वैवाहिक जीवन अत्यंत आनंदी, समाधानी आणि समृद्ध राहते. याच श्रद्धेपोटी संपूर्ण राज्यातून लोक येथे लग्नासाठी येतात..२०१३ चा केदारनाथ महाप्रलय आणि मंदिराचा इतिहासया विवाह प्रांगणाचा थेट संबंध २०१३ मधील केदारनाथ येथील भीषण जलप्रलयाशी आणि मातेच्या चमत्काराशी जोडलेला आहे:मूर्तीचे स्थलांतर (Uplift): १६ जून २०१३ रोजी अलकनंदा नदीची पाण्याची पातळी अचानक भयानक वाढल्यामुळे मातेच्या प्राचीन मूर्तीला तिच्या मूळ स्थानावरून सुरक्षितपणे वर (Uplift) करण्यात आले होते.९ वर्षांचा मुक्काम: त्यानंतर सलग नऊ वर्षे माता धारी देवी एका तात्पुरत्या ठिकाणी विराजमान होत्या.नव्या मंदिरात पुनरागमन: २८ जानेवारी २०२३ रोजी मातेच्या मूर्तीची पुन्हा एकदा नवनिर्मित भव्य मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली.नवा प्रकल्प: आता ज्या अस्थायी ठिकाणी मातेचा नऊ वर्षे मुक्काम होता, त्याच पवित्र जागेवर नवीन पायाभूत सुविधा उभी करून सुंदर विवाह प्रांगण तयार केले जात आहे..कशी आहे बुकिंगची प्रक्रिया?धारी देवी मंदिरात विवाह करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची आधुनिक 'ऑनलाईन बुकिंग' किंवा 'रजिस्ट्रेशन' करण्याची गरज नाही. लग्नासाठी इच्छुकांना थेट मंदिर समितीच्या कार्यालयात जाऊन रीतसर पावती फाडावी लागते. विशेष म्हणजे, या पावतीसाठी कोणतीही ठराविक फी किंवा रक्कम निश्चित केलेली नाही; भाविक आपल्या इच्छेनुसार आणि क्षमतेनुसार कितीही रक्कम देणगी म्हणून देऊन विवाहाची तारीख निश्चित करू शकतात.नदीच्या अथांग पात्रात, निसर्गाच्या कुशीत आणि धारी मातेच्या छायेत लग्न करण्याची ही सुवर्णसंधी येत्या काळात अनेक जोडप्यांसाठी संस्मरणीय ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.