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Wedding Destination: शोधताय? हिमालयाच्या कुशीतलं हे मंदिर बनतंय नवविवाहितांचं आवडतं ठिकाण, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Why newly married couples visit this Himalayan temple: अलकनंदेच्या पात्रात उभ्या धारी देवी मंदिरात लग्नबंधन; नव्या विवाह प्रांगणामुळे धार्मिकतेसोबतच निसर्गरम्य वेडिंग डेस्टिनेशनची नवी ओळख
This Himalayan Shrine Is Winning Hearts of Newlyweds – Here's Why

This Himalayan Shrine Is Winning Hearts of Newlyweds – Here's Why

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तराखंडमधील रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील 'त्रियुगीनारायण मंदिर' हे भगवान शिव आणि माता पार्वतीच्या विवाहाचे पवित्र स्थान असल्याने आजवर देशातील एक आघाडीचे 'वेडिंग डेस्टिनेशन' म्हणून ओळखले जात होते. परंतु, आता उत्तराखंडमधील आणखी एका अत्यंत जागृत आणि निसर्गरम्य मंदिराची यात भर पडणार आहे. अलकनंदा नदीच्या पात्रात पिलर्सवर दिमाखात उभे असलेले आणि चारधामांची रक्षक मानले जाणारे माता धारी देवीचे (Dhari Devi) मंदिर आता लवकरच एका भव्य वेडिंग डेस्टिनेशनच्या रूपात जगासमोर येणार आहे.

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