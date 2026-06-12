Prem Singh ki Bagiya: भारतातलं हे गुप्त ठिकाण पाहण्यासाठी फ्रान्स-बेल्जियममधून लोक येतात; कर्जबाजारी शेतकऱ्याने दुष्काळी भगत उभारलाय चमत्कार

दुष्काळ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी आणि पाण्याच्या भीषण टंचाईसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या बुंदेलखंड (Bundelkhand) प्रांतातून एक अत्यंत प्रेरणादायी आणि क्रांतिकारी यशोगाथा समोर आली आहे. अलाहाबाद विद्यापीठातून तत्त्वज्ञान विषयात एम.ए. (MA Philosophy) केलेल्या प्रेम सिंग (Prem Singh) या ५४ वर्षीय शेतकऱ्याने आपल्या ३२ बिघा कोरड्या जमिनीत 'निसर्गाच्या नियमांवर' आधारित शेती करून एक नवा इतिहास रचला आहे. .आज जिथे देशातील बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीच्या मागण्या करत आहेत, तिथे प्रेम सिंग यांनी बँकांकडून कर्ज घेणे पूर्णपणे बंद केले आहे आणि ते दरवर्षी तब्बल २० लाख रुपयांचे शाश्वत उत्पन्न मिळवत आहेत.ट्रॅक्टर आणि रासायनिक खतांच्या चक्रव्यूहात विकले आईचे दागिनेप्रेम सिंग यांनी १९८७ मध्ये आपल्या पारंपरिक शेती व्यवसायाला सुरुवात केली. हरित क्रांतीच्या प्रभावाखाली येऊन इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे त्यांनीही ट्रॅक्टर, युरिया आणि रासायनिक खतांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू केला..ते सांगतात की, "त्या काळात आम्ही एका हंगामात जास्तीत जास्त २.१५ लाख रुपये कमवायचो, ज्यातील ८०% हिस्सा (सुमारे १.९० लाख रुपये) फक्त बँकांचे कर्ज आणि व्याज फेडण्यात जायचा. आमच्या चार भावांच्या कुटुंबासाठी हातात अवघे २५ ते ३० हजार रुपये उरायचे. ट्रॅक्टर आणि महागडी यंत्रे खरेदी करण्यासाठी आम्हाला माझ्या आईचे सोन्याचे दागिने गहाण ठेवून कर्ज घ्यावे लागले होते, जे आम्ही कधीही परत मिळवू शकलो नाही. तेव्हा माझ्या लक्षात आले की, रासायनिक शेती आणि कर्जाची ही पद्धत शेतकऱ्यांना कधीही सुखी करू शकत नाही.".काय आहे प्रेम सिंग यांची 'आवर्तनशील शेती' (Periodic Proportionate Farming)?वडिलांच्या परवानगीने १९८९ पासून प्रेम सिंग यांनी शाश्वत आणि पारंपरिक शेतीचे प्रयोग सुरू केले. त्यांनी 'आवर्तनशील शेती' (Avartansheel Kheti) हा नवा विचार जगासमोर मांडला, ज्याचे मुख्य उद्दिष्ट शेतकऱ्याला पूर्णपणे स्वावलंबी आणि स्वतंत्र बनवणे हे आहे. या पद्धतीचे मुख्य नियम खालीलप्रमाणे आहेत:१. जमिनीचे ३ समान भाग: या शेती पद्धतीमध्ये शेतकरी आपल्या जमिनीचे तीन भाग करतो. पहिल्या एक तृतीयांश भागात फळे आणि पिकांची लागवड केली जाते, दुसऱ्या भागात पशुपालन (Livestock) केले जाते, तर तिसऱ्या भागात लाकूड आणि झाडांची (Timber) लागवड केली जाते..२. आधी कुटुंब, मग बाजार: शेती ही बाजाराच्या मागणीनुसार नव्हे, तर आधी स्वतःच्या कुटुंबाच्या गरजा (उदा. तेल, डाळी, भाज्या, दूध) पूर्ण करण्यासाठी केली पाहिजे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवून जे शिल्लक राहील, तेच बाजारात विकले पाहिजे. यामुळे शेतकरी बाजारातील तेजी-मंदीच्या आणि मागणी-पुरवठ्याच्या चक्रात अडकत नाही.३. मूल्यवर्धन (Food Processing): उत्पादित माल थेट बाजारात न विकता त्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. प्रेम सिंग त्यांच्या शेतातील मिरच्या थेट न विकता त्यांचे लोणचे बनवून विकतात. तसेच दुधापासून थेट पनीर आणि तूप (Paneer & Ghee) बनवून त्याची विक्री करतात, ज्यामुळे नफा अनेक पटींनी वाढतो..२५ लाखांचे पिढ्यानपिढ्यांचे कर्ज केले नील!प्रेम सिंग यांनी आवर्तनशील शेती आणि सेंद्रिय खतांच्या (Cattle Dung Manure) जोरावर जमिनीची सुपीकता आणि पाण्याची पातळी कमालीची वाढवली आहे. ते सांगतात, "जर तुम्ही एका एकरात गहू लावला, तर जास्तीत जास्त २० क्विंटल उत्पादन मिळेल. पण त्याऐवजी जर तुम्ही पेरूच्या बागा (Guava Orchards) लावल्या, तर एका एकरात १०० झाडांमधून १०० क्विंटल उत्पादन मिळेल. म्हणजेच खर्च कमी आणि उत्पन्न ५ पटीने जास्त!"या अद्भूत तंत्रज्ञानाच्या बळावर प्रेम सिंग यांनी त्यांच्या आजोबांच्या काळापासून चालत आलेले सुमारे २५ लाख रुपयांचे जुने कर्ज गेल्या दोन दशकांत पूर्णपणे फेडले असून ते संपूर्णपणे कर्जमुक्त झाले आहेत..बेल्जियम आणि फ्रान्समध्येही बुंदेली शेतीचे कौतुकसध्या प्रेम सिंग यांच्या जिल्ह्यातील तब्बल २८ टक्के शेतकरी या 'आवर्तनशील' शेती पद्धतीचा वापर करत आहेत. विशेष म्हणजे, युरोपमधील बेल्जियम (Belgium) आणि फ्रान्स (France) सारख्या देशांमधील कृषी अभ्यासक आणि शेतकरी देखील प्रेम सिंग यांच्या बांदा येथील फार्मला भेट देऊन या शाश्वत मॉडेलचा अभ्यास करत आहेत.शेतीचा इतिहास आणि गौरव पुन्हा मिळवून देण्यासाठी प्रेम सिंग यांनी आपल्या शेतात स्वतःच्या खर्चाने एक अनोखे 'ग्रामीण वस्तू संग्रहालय' (Rural Museum) देखील उभारले आहे, जिथे शाळा-कॉलेजचे विद्यार्थी अभ्यासासाठी येतात..देशभरात सेंद्रिय शेती (Organic Farming) आणि कृषी स्वावलंबनाची चर्चा सुरू असताना, प्रेम सिंग यांचे हे 'आवर्तनशील शेती मॉडेल' हवामान बदलाच्या (Climate Change) संकटात भारतीय शेतकऱ्यांसाठी दिशादर्शक दीपस्तंभ ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.