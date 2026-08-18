Hidkal Dam 100% Full : हिडकल धरणातून पाच हजार क्युसेक विसर्ग; धरण 100 टक्के भरलं, घटप्रभा-हिरण्यकेशी नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

बेळगाव/यमकनमर्डी : हिडकल धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक होत आहे. धरण १०० टक्के भरले (Hidkal Dam water release into Ghataprabha River) आहे. धरणात क्षमता ५१ टीएमसी इतकी आहे. .वाढता पाणीसाठा आणि आवक लक्षात घेऊन सोमवारी (ता. १७) दुपारी चार वाजता क्लस्टर गेटमधून घटप्रभा नदीपात्रात पाच हजार क्युसेक पाणी सोडण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे घटप्रभा तसेच हिरण्यकेशी नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. प्रसंगी जनावरे सुरक्षितस्थळी हलविण्याचा इशाराही दिला आहे..हिडकल धरणाची कमाल पाणीपातळी २१७५ फूट आहे. सोमवारी सकाळी ८.३० वाजता धरणाची पाणीपातळी २१७४.८६७ फूट नोंदविण्यात आली. त्यावेळी धरणात ८,५२३ क्युसेक पाण्याची आवक सुरू होती. पाण्याची आवक सातत्याने वाढत असल्याने धरणातून नियंत्रित पद्धतीने पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..Pune Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर 'ग्रीनफिल्ड हाय-वे' अधांतरी! गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्ट रखडला? महामार्गाचे रेखांकनही थांबवले, PM कार्यालयाकडून मान्यता का नाही?.पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम राहिल्यास धरणातील आवक आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परिस्थितीनुसार नदीपात्रात पुन्हा पाच हजार क्युसेकपर्यंत पाणी सोडण्यात येऊ शकते, अशी हिडकल धरणाच्या साहाय्यक कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. घटप्रभा आणि हिरण्यकेशी नदीच्या पात्रालगत तसेच नदीकाठच्या गावांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी खबरदारी म्हणून नदीपात्रापासून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे. नागरिकांनी नदीपात्रात जाणे, नदी ओलांडणे किंवा पाण्याच्या प्रवाहाच्या जवळ जाणे टाळावे, तसेच जनावरांनाही सुरक्षितस्थळी हलवावे, असे आवाहन केले आहे..बेळगाव आणि बागलकोट जिल्हा प्रशासन, पोलिस विभाग, महसूल विभाग तसेच जलसंपदा विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना दिल्या आहेत. गोकाक, मुडलगी, हुक्केरी, मुुधोळ आणि बागलकोट परिसरातील संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. नदीकाठच्या गावांमध्ये नागरिकांना इशारा देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर सोपविली आहे..Mumbai Goa Highway Toll : ओसरगाव टोलनाका आजपासून सुरू; मासिक 350 रुपयांचा पास की 50 टक्के सूट? जाणून घ्या वाहननिहाय टोलचे संपूर्ण दर.विसर्गात वाढ शक्यधरणात येणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह वाढत राहिल्यास विसर्गाचे प्रमाण परिस्थितीनुसार वाढविले जाऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन नदीपात्र आणि पूरप्रवण भागापासून सुरक्षित अंतर राखावे, असे आवाहन जलसंपदा विभागाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.