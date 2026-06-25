Hidkal Reservoir Fort : 50 वर्षांनंतर हिडकल जलाशयातून बाहेर आलं मोठं रहस्य; पाणी आटताच समोर आला थरारक इतिहास, 'या' किल्ल्याची स्थापत्यकला पाहून थक्क व्हाल

यमकनमर्डी (बेळगाव) : हुक्केरी तालुक्यातील हिडकल जलाशयाच्या पाण्यात गेली अनेक दशके बुडालेला इतिहास यंदा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. कमी पावसामुळे जलाशयातील पाण्याची पातळी लक्षणीयरीत्या घटल्याने हळेवंटमूर गावाजवळील राजा लखमगौडा सरदेसाई यांचा ऐतिहासिक किल्ला पुन्हा स्पष्टपणे दिसू लागला (Hidkal Reservoir water level reveals ancient fort) आहे. त्यामुळे इतिहासप्रेमी, नागरिक आणि परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे..हिडकल जलाशयाची उभारणी १९६१ ते १९७२ या कालावधीत झाली. जलाशय भरल्यानंतर सुमारे १९७२-७३ पासून हा किल्ला पाण्याखाली गेला होता. आता जलाशयातील पाणी कमी झाल्यामुळे किल्ल्याचे अवशेष पुन्हा समोर आले असून, त्याचे भव्य स्वरूप पाहण्यासाठी अनेक जण येथे भेट देत आहेत..Koyna Dam Siltation : कोयना धरणात साचलाय 35 टक्के गाळ, विदेशी वृक्षांमुळे पाणीसाठ्यावर परिणाम; 2000 पूर्वीच्या वृक्षतोडीचाही फटका.किल्ल्याभोवतालची हजारो एकर जमीनही जलाशयाच्या निर्मितीनंतर पाण्याखाली गेली. काळाच्या ओघात किल्ल्याचे काही भाग जीर्ण झाले असून, काही अज्ञात व्यक्तींनी येथील मौल्यवान दगड, शिल्पे आणि इतर प्राचीन वस्तूंची चोरी केल्याच्या तक्रारीही स्थानिकांकडून करण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी भिंतींची तोडफोड करून प्राचीन वस्तूंच्या शोधासाठी उत्खनन केल्याचेही निदर्शनास आले आहे..हिडकल जलाशयाच्या पाणलोट क्षेत्रात यापूर्वीही अनेक प्राचीन मंदिरे, मूर्ती आणि ऐतिहासिक अवशेष आढळले आहेत. त्यामुळे हा परिसर ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जातो. पाण्याखालून समोर आलेल्या किल्ल्यामुळे या वारशाकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे..दरम्यान, जलाशयातील पाणी कमी झाल्याचा लाभ घेऊन पुरातत्त्व विभागाने तातडीने सर्वेक्षण करावे, किल्ल्याचे दस्तऐवजीकरण करून त्याच्या संवर्धनासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. दुर्लक्षित ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी संबंधित विभागांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे..Koyna Dam History : कोयना धरणाचे पाणी ओसरले अन् उघड झाला पाण्याखाली लपलेला इतिहास; भग्न अवशेषांमधून समोर आलं जुनं वैभव, 74 वर्षांनंतर काय पाहायला मिळालं?.स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुनाराजा लखमगौडा सरदेसाई यांचे निवासस्थान म्हणून ओळखला जाणारा हा किल्ला सुमारे एक एकर क्षेत्रात उभारला होता. दगड आणि चुन्याच्या साहाय्याने अत्यंत मजबूत पद्धतीने बांधण्यात आलेल्या या वास्तूला सुमारे १५ फूट उंच भिंती, भक्कम मुख्य प्रवेशद्वार तसेच अनेक खोल्या असल्याचे स्थानिक नागरिक सांगतात. अनेक दशकांनंतरही किल्ल्याची रचना आणि बांधकामाची गुणवत्ता पाहून स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना असल्याचे जाणवते..Konkan Katalshilpa : कोकणच्या लाल मातीत दडलाय 10 हजार वर्षांपूर्वीचा गूढ इतिहास! प्राचीन कातळशिल्पांना मिळणार जागतिक दर्जा? 'युनेस्को'च्या यादीसाठी हालचालींना वेग.इतिहासात डोकावतानाहळेवंटमूरजवळील राजा लखमगौडा सरदेसाईयांचा किल्ला पुन्हा दृश्यमान१९७२-७३ पासून किल्ला जलाशयाच्या पाण्याखालीसुमारे एक एकर क्षेत्रात उभारलेली भव्य वास्तू१५ फूट उंच तटबंदी आणि मजबूत प्रवेशद्वारशिल्पे व प्राचीन वस्तू चोरीला गेल्याच्या तक्रारीपुरातत्त्व विभागाकडून संरक्षणाची स्थानिकांची मागणीहिडकल परिसरातील ऐतिहासिक वारसा पुन्हा दृश्यमान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.