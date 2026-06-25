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Hidkal Reservoir Fort : 50 वर्षांनंतर हिडकल जलाशयातून बाहेर आलं मोठं रहस्य; पाणी आटताच समोर आला थरारक इतिहास, 'या' किल्ल्याची स्थापत्यकला पाहून थक्क व्हाल

Lakhamgouda Sardesai Fort resurfaced from Hidkal Reservoir : हिडकल जलाशयातील पाणी कमी झाल्याने १९७० दशकापासून पाण्याखाली असलेला राजा लखमगौडा सरदेसाई यांचा ऐतिहासिक किल्ला पुन्हा दृश्यमान झाला आहे.
Lakhamgouda Sardesai Fort

Lakhamgouda Sardesai Fort

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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यमकनमर्डी (बेळगाव) : हुक्केरी तालुक्यातील हिडकल जलाशयाच्या पाण्यात गेली अनेक दशके बुडालेला इतिहास यंदा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. कमी पावसामुळे जलाशयातील पाण्याची पातळी लक्षणीयरीत्या घटल्याने हळेवंटमूर गावाजवळील राजा लखमगौडा सरदेसाई यांचा ऐतिहासिक किल्ला पुन्हा स्पष्टपणे दिसू लागला (Hidkal Reservoir water level reveals ancient fort) आहे. त्यामुळे इतिहासप्रेमी, नागरिक आणि परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

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