High Court : म्हशीचे मांस सांगून गोमांस विकले? फॉरेन्सिक रिपोर्टनंतर हायकोर्टाचा संताप, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

High Court Rejects Anticipatory Bail in Alleged Beef Sale Case After Forensic Confirmation : गोमांस म्हशीचे असल्याचा दावा फॉरेन्सिक अहवालात खोटा ठरला, आरोपीची तुरुंगात चौकशी आवश्यक असल्याचे हायकोर्टाचे निरीक्षण
Sandip Kapde
एक ६२ वर्षांचा माणूस बेकायदा गाईचे मांस ठेवल्याच्या आरोपात अडकला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नाकारला. न्यायमूर्ती आराधना साहनी यांच्या खंडपीठाने आरोपीचा असा दावा फेटाळला की, गोमांस विकणाऱ्यांने ते म्हशीचे असल्याचे सांगून त्याला फसवले. न्यायालयाने हे एक चालाक युक्ती असल्याचे सांगितले, ज्यामुळे कायद्यापासून बचाव करण्याचा प्रयत्न झाला.

