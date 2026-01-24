High Court : म्हशीचे मांस सांगून गोमांस विकले? फॉरेन्सिक रिपोर्टनंतर हायकोर्टाचा संताप, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

एक ६२ वर्षांचा माणूस बेकायदा गाईचे मांस ठेवल्याच्या आरोपात अडकला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नाकारला. न्यायमूर्ती आराधना साहनी यांच्या खंडपीठाने आरोपीचा असा दावा फेटाळला की, गोमांस विकणाऱ्यांने ते म्हशीचे असल्याचे सांगून त्याला फसवले. न्यायालयाने हे एक चालाक युक्ती असल्याचे सांगितले, ज्यामुळे कायद्यापासून बचाव करण्याचा प्रयत्न झाला. .गुप्त सूचनेवरून पोलिसांची कारवाईएका गुप्त सूचनेवरून पोलिसांनी कारवाई केली होती. एका गोरक्षा संघटनेच्या सदस्याने पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली होती की, आरोपी स्कूटरचा उपयोग गाईचे मांस पुरवण्यासाठी करतो. या सूचनेवर आधारित, तक्रारकर्ता आणि स्थानिक लोकांनी आरोपीला अडवले. पोलिस घटनास्थळी आले, गाडीची तपासणी केली आणि ५० किलो मांस जप्त केले. अटक झाल्यानंतर, आरोपीने सांगितले की हे म्हशीचे मांस आहे, जे त्याने पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील विक्रेत्यांकडून विकत घेतले. हे सिद्ध करण्यासाठी, त्याने म्हशीच्या मांसाची दोन बिले दाखवली..फॉरेन्सिक चाचणीने सगळे बदलले. सत्य जाणून घेण्यासाठी पोलिसांनी हैदराबादच्या राष्ट्रीय मांस संशोधन संस्थेला मांसाचे नमुने पाठवले. तज्ञांनी पुष्टी केली की जप्त मांस बैल किंवा गाईचे आहे. या अहवालानंतर, पोलिसांनी प्रकरण अधिक गांभीर्याने घेतले आणि कलम वाढवले.कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हा नोंदवला गेला. भारतीय दंड संहितेचे कलम २९९: कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावना दुखावण्यासाठी जाणीवपूर्वक आणि द्वेषाने केलेली कृती. पंजाब गोहत्या प्रतिबंध कायदा, १९५५ चे कलम ८: फॉरेन्सिक अहवालात मांस गाईचे असल्याचे सिद्ध झाल्याने, पोलिसांनी हे कलम जोडले, जे कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंडाशी जोडलेले आहे..Supreme Court: “कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखे हक्क…” ; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय? 2018 चा निर्णय फेटाळला.आरोपीच्या वकिलाने न्यायालयात काय सांगितले?आरोपीचे वकील जसबीर सिंग डडवाल यांनी म्हटले की, त्यांचा क्लायंट ६२ वर्षांचा आहे आणि या प्रकरणात फसला आहे. त्याला खरंच वाटले की विकत घेतलेले मांस म्हशीचे आहे आणि विक्रेत्यांनी त्याला फसवले.सरकारच्या वकिलाने काय म्हटले?अतिरिक्त सरकारी वकील राहुल अरोरा यांनी सांगितले की, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील विक्रेत्यांनी आरोपीला फसवले हे विश्वासार्ह नाही. हे केवळ स्वतःला वाचवण्यासाठी शेवटचा प्रयत्न आहे. हिंदू धर्मात गाय पवित्र आहे आणि आरोपीच्या कृत्याने धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत..उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिलान्यायाधीश आराधना साहनी यांनी १९ जानेवारीला निकाल दिला आणि महत्त्वाच्या गोष्टी नोंदवल्या. न्यायालयाने सांगितले की, "विक्रेत्यांनी फसवल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा... ही एक चालाक योजना आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. या प्रकरणात इतर कोण सामील आहे, गायी कुठे मारल्या, मांस कसे विकले जाते आणि खरेदीदार कोण आहेत हे शोधण्यासाठी आरोपीला तुरुंगात चौकशी करणे गरजेचे आहे. निकिता जगन्नाथ शेट्टी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य प्रकरणाचा उल्लेख करत न्यायालयाने सांगितले की, अटकपूर्व जामीन हा अपवादात्मक उपाय आहे आणि तो नेहमी दिला जाऊ नये..Supreme Court : ‘शिवी दिली म्हणजे गुन्हा नाही!’ ; SC/ST कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा खुलासा, महत्त्वाचा निकाल वाचा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.