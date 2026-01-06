दिल्लीत मोदी-शाह-योगी यांच्यात खलबतं; उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मोठ्या बदलांचे संकेत?

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे फायरब्रँड नेते योगी आदित्यनाथ यांचा शनिवारचा दिल्ली दौरा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्याशी झालेल्या या मॅरेथॉन बैठकींनंतर लखनऊपासून दिल्लीपर्यंत हालचालींना वेग आला आहे. आगामी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे 'मिशन यूपी' अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे..या भेटींमधील प्रमुख मुद्दे आणि आव्हाने खालीलप्रमाणे आहेत -जेवर विमानतळाच्या उद्घाटनाचे निमंत्रणअधिकृतपणे सांगण्यात आले की, मुख्यमंत्री योगी यांनी पंतप्रधान मोदींना जेवर (नोएडा) आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटनासाठी निमंत्रित केले आहे. या विमानतळाची पायाभरणी पंतप्रधान मोदींनीच केली होती आणि ऑक्टोबर २०२५ मध्ये याचे उद्घाटन होणे अपेक्षित आहे. हे विमानतळ योगी सरकारच्या विकासकामांचा मोठा चेहरा ठरणार आहे..सरकार आणि संघटन यांच्यात समतोल राखण्याचे आव्हानयोगी आदित्यनाथ यांच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान हे सरकार (प्रशासन) आणि पक्ष संघटना यांच्यातील समन्वय साधण्याचे आहे.नवा प्रदेशाध्यक्ष - भाजपला राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड करण्यापूर्वी उत्तर प्रदेशसाठी नवा प्रदेशाध्यक्ष घोषित करायचा आहे. या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी ही भेट महत्त्वाची होती.मंत्रिमंडळ विस्तार - योगी कॅबिनेटमध्ये फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून काही नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली जाऊ शकते, तर काहींना डच्चू मिळण्याची शक्यता आहे.प्रशासकीय फेरबदल - अनेक आमदार आणि कार्यकर्त्यांची तक्रार असते की अधिकारी त्यांचे ऐकत नाहीत. हा रोष दूर करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर मोठे फेरबदल होऊ शकतात..एनडीए (NDA) मित्रपक्षांची मनधरणी२०२७ च्या निवडणुकांसाठी आता केवळ १८ महिने उरले आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसलेल्या फटक्यानंतर भाजप आपल्या मित्रपक्षांना सोबत ठेवण्यासाठी धडपडत आहे. अनुप्रिया पटेल (अपना दल) यांची नाराजी दूर करणे भाजपसाठी आवश्यक आहे. शिवाय जयंत चौधरी (RLD) आणि संजय निषाद या नेत्यांना योग्य वाटा देऊन आघाडीमध्ये कोणतीही फूट पडणार नाही याची काळजी योगींना घ्यावी लागणार आहे..आमदारांची नाराजी दूर करण्याचा 'फॉर्म्युला'लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपच्या जागा कमी झाल्या, त्याचे एक मुख्य कारण स्थानिक आमदार आणि नेत्यांची नाराजी हे होते. मुख्यमंत्री योगी सध्या विविध क्षेत्रांतील आमदारांशी संवाद साधत आहेत. "दिल्ली दरबारी" झालेल्या चर्चेत आमदारांच्या तक्रारींचे निवारण कसे करायचे आणि कार्यकर्त्यांना पुन्हा सक्रिय कसे करायचे, यावर सविस्तर रणनीती आखण्यात आली आहे..योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी हे केवळ दिल्लीचे दौरे नसून, २०२७ मध्ये सत्ता टिकवण्यासाठी सरकार आणि संघटन या दोन चाकांमध्ये समन्वय साधण्याची कसरत आहे. या भेटीचे परिणाम आगामी काही दिवसांत उत्तर प्रदेशातील महत्त्वाच्या नियुक्त्या आणि निर्णयांतून दिसून येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.