UP Defence Hub: चित्रकूटमध्ये बनणार हाय-टेक रडार! देशाच्या संरक्षणासाठी योगींची मोठी भेट, 'डिफेन्स हब'मध्ये रोजगाराची संधी

उत्तर प्रदेश आता केवळ धार्मिक आणि सांस्कृतिक केंद्र न राहता देशातील संरक्षणाचे (Defence) मोठे हब बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लखनौमध्ये एका विशेष कार्यक्रमात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) कडे ७५ हेक्टर जमिनीचे वाटप पत्र सुपूर्द केले. या निर्णयामुळे बुंदेलखंडची ओळख आता 'डिफेन्स हब' म्हणून होणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, चित्रकूट डिफेन्स नोडच्या विकासासाठी हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. यामुळे बुंदेलखंडच्या आर्थिक आणि औद्योगिक चित्रात मोठा बदल घडून येईल..गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञाननवरत्न कंपनी असलेली 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' (BEL) या प्रकल्पासाठी सुमारे ५६२.५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. या युनिटमध्ये अत्याधुनिक रडार (Radars) आणि हवाई संरक्षण यंत्रणा (Air Defence Systems) तयार केल्या जातील. हा प्रकल्प यूपी डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या चित्रकूट नोड अंतर्गत विकसित केला जात आहे..रोजगाराच्या नवीन संधीया प्रकल्पामुळे थेट ३०० हून अधिक लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. सहायक उद्योग आणि एमएसएमई (MSME) क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. यामुळे स्थानिक तरुणांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबण्यास मदत होईल..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे प्रतिपादनजमिनीचे वाटप करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "चित्रकूट हे आतापर्यंत केवळ सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक ओळखीसाठी ओळखले जात होते, पण आता ते संरक्षणात्मक उत्पादनाचे केंद्र म्हणूनही ओळखले जाईल."हे पाऊल पंतप्रधान मोदींच्या 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेला बळकटी देईल आणि संरक्षणासाठी लागणाऱ्या आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी करेल..बुंदेलखंडचा कायापालटबुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आणि आता डिफेन्स कॉरिडॉरमुळे या मागास समजल्या जाणाऱ्या भागाचा वेगाने विकास होत आहे. चित्रकूटमध्ये रडारसारख्या हाय-टेक यंत्रणेची निर्मिती होणे, हे तांत्रिकदृष्ट्या उत्तर प्रदेशचे मोठे यश मानले जात आहे.या प्रकल्पामुळे बुंदेलखंडमधील उद्योगांना नवीन ऊर्जा मिळणार असून, यूपी डिफेन्स कॉरिडॉर हा भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील कणा म्हणून समोर येत आहे.