नवी दिल्ली : हिजाब हा शाळेचा गणवेश नाही, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टानं हिजाबबंदी प्रकरणावर भाष्य केलं असून यावर सोमवारी, १९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्याच निश्चित केलं आहे. कर्नाटकातील शाळेनं मुलींच्या हिजाब घालण्यावर बंदी आणल्यानं हे प्रकरण तापलं होतं. याविरोधात काही लोकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. (Hijab is not a school uniform says Supreme Court)

शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबबंदी प्रकरणावरील याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं टिपण्णी करताना म्हटलं, "शैक्षणिक संस्थांना शालेय गणवेश निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. पण हिजाब हा वेगळा आहे, तो गणवेश नाही"

हिजाब बंदी प्रकरणी आजची सुनावणी स्थगित झाली असून आता पुढील सुनावणी सोमवार, १९ सप्टेंबर रोजी घेण्याचं कोर्टानं निश्चित केलं.