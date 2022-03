देशभरात निर्माण झालेल्या हिजाब प्रकरणाच्या वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालाने (Karnataka High Court) निकाल दिला. महाविद्यालयीन परिसरात हिजाबवर बंदी (Hijab) घालण्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर आता आणखी एक नवा वाद उभा राहिला आहे. महाविद्यालयात हिजाब बंदीचा निर्णय देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाच धमकी देण्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यानंतर आता कर्नाटक सरकारने या प्रकरणाचा निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांना Y दर्जाची सुरक्षा दिली आहे. (Y category security to all three judges who gave the Hijab verdict)

हिजाब प्रकरणाचा निकाल देणाऱ्या तीनही न्यायाधीशांना आम्ही 'Y' श्रेणीची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच न्यायाधीशांना मिळालेल्या धमकी प्रकरणाबद्दल आपण डी.जी. आणि आय.जी. यांना विधानसौधा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले.