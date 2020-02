द्वेषाच्या वणव्यातही माणुसकीचे दर्शन; हिंदू-मुस्लिमांकडून होतंय गौरवास्पद काम

नवी दिल्ली : देशाची राजधानी द्वेषाच्या वणव्यात जळत असताना अनेक भागांमध्ये माणुसकीचे दर्शन घडले. अनेक दंगलग्रस्त भागांमध्ये हिंदूंनीच मुस्लिमांना आश्रय दिल्याने त्यांचे प्राण वाचले. ईशान्य दिल्लीतील अशोकनगर भागामध्ये चाळीस मुस्लिम नागरिकांना याचा प्रत्यय आला. माथेफिरू जमावाने अनेक मुस्लिमांची घरे आणि दुकाने पेटवून दिल्यानंतर त्यांच्याच शेजारी राहणाऱ्या हिंदूंनी त्यांना आश्रय दिला होता.

येथे बडी मशीदला लागून असलेल्या परिसरामध्ये घुसलेल्या एक हजाराच्या जमावाने प्रार्थनास्थळाची नासधूस केली. जमावाने या वेळी घोषणाबाजी करायला सुरवात केल्याने आम्ही जीव वाचविण्यासाठी पळ काढल्याचे स्थानिक खुर्शीर आलम यांनी सांगितले. या परिसरातील प्रत्येक घर आणि दुकानाची दंगेखोरांनी नासधूस केली. स्थानिकांनी त्यांना हे थांबविण्याची विनंती केली, पण त्यांनी कुणालाच जुमानले नाही. हल्लेखोरांनी चेहरे कपड्याने झाकले होते, ते घोषणाबाजी देत होते, असे अशोकनगरमधील राजेश खत्री यांनी स्पष्ट केले. दंगेखोरांनी दुकानांची जाळपोळ केल्यानंतर या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लुटालूटदेखील केली. या भागामध्ये जाणीवपूर्वक अल्पसंख्याकांना लक्ष करण्यात आले. आता आमचे घरही गेले आणि जी काही पुंजी बांधून ठेवली होती तीदेखील गेल्याची खंत मोहंमद रशीद यांनी व्यक्त केली.

चाँदपीर बाबांच्या दर्ग्याची नासधूस

चाँदबाग परिसरामध्ये मुस्लिम आणि हिंदूंनी एकत्र येऊन परस्परांच्या धार्मिक स्थळांचे संरक्षण केल्याचे चित्रही यानिमित्ताने पहायला मिळाले. विजय पार्क आणि यमुना विहार या दोन्ही भागांमध्ये दंगेखोरांना रोखण्याचे काम दोन्ही समुदायांच्या लोकांनी केले. ईशान्य दिल्लीतील अशोकनगर भागामध्ये मशीद आणि दर्ग्याची नासधूस करण्यात आल्याची बाब उघड झाली आहे. याच भागामध्ये चाँदपीर बाबा यांचा दर्गा आहे. या दर्ग्याला मुस्लिमांप्रमाणेच हिंदूदेखील मोठ्या संख्येने भेट देत असतात. या दर्ग्याची नासधूस करणाऱ्यांना येथील परंपरा माहितीच नाही, अशी खंत आज स्थानिकांनी बोलून दाखविली. भजनपुरा भागामध्येही दोन गाड्यांमधून आलेल्या दंगेखोरांनी वाहनांची मोडतोड करत दुकानांना आगी लावल्या. आता या भागातील स्थानिकांना वीज, वैद्यकीय सेवा आदींसारख्या जीवनावश्‍यक सेवांपासून वंचित राहावे लागत आहे.

