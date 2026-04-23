Shikanji Town: उन्हाळ्यात जिभेला मिळणारा गारवा! 'हे' शहर मानलं जातं 'शिकंजीचं माहेरघर'; एकदा चव चाखली तर आयुष्यभर लक्षात राहील!

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश हे केवळ तिथल्या ऐतिहासिक वास्तू किंवा राजकारणासाठीच नाही, तर तिथल्या खाद्यसंस्कृतीसाठीही जगप्रसिद्ध आहे. उन्हाळा असो वा हिवाळा, गाझियाबादमधील एका छोट्याशा शहरात मिळणारी 'शिकंजी' पिण्यासाठी लोक शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून येतात. उन्हाचा कडाका वाढत आहे, तेव्हा गाझियाबाद जिल्ह्यातील मोदीनगर मधील 'जैन शिकंजी' पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. ही शिकंजी एवढी खास का आहे, याची ही काही रंजक कारणे:.'जैन शिकंजी'ची ५८ वर्षांची परंपराया प्रसिद्ध शिकंजीची सुरुवात १९५८ मध्ये मोदीनगरमध्ये एका छोट्याशा दुकानापासून झाली होती. आज हे केवळ एक दुकान नसून, दिल्ली-मेरठ हायवेवरून जाणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाचे हक्काचे विश्रांतीचे ठिकाण बनले आहे..मसाल्याचे गुपितशिकंजी तर सगळीकडे मिळते, पण मोदीनगरच्या या शिकंजीचे गुपित तिच्या 'स्पेशल मसाल्यात' दडले आहे. लिंबू, सोडा, बर्फ आणि तो खास घरगुती मसाला एकत्र आल्यावर जी चव तयार होते, ती इतर कुठेही मिळत नाही.येथे केवळ शिकंजीच नाही, तर त्याच मसाल्यासोबत मिळणारे गरमा-गरम मूग डाळीचे पकौडे खाण्यासाठी लोक गर्दी करतात..हायवेवरील प्रवाशांची पहिली पसंतीतुम्ही दिल्लीहून हरिद्वार किंवा ऋषिकेशला जात असाल, तर मोदीनगर लागताच तुम्हाला रस्त्याच्या कडेला 'जैन शिकंजी'चे अनेक बोर्ड दिसतील. "भैया, एक सोडा शिकंजी देना!" ही हाक तिथे सतत ऐकू येते. पर्यटकांच्या वाढत्या मागणीमुळे आता या शिकंजीच्या अनेक शाखा दिल्ली-एनसीआरमध्येही सुरू झाल्या आहेत..शिकंजी म्हणजे काय?ज्यांना शिकंजीबद्दल माहिती नाही, त्यांच्यासाठी: हे लिंबू, साखर, पाणी आणि मसाल्यांनी बनवलेले एक अस्सल भारतीय पेय आहे. हे केवळ तहान भागवत नाही, तर उन्हाळ्यात शरीराला तात्काळ ऊर्जा आणि थंडावा देते.तुम्ही कधी मोदीनगरहून जात असाल, तर या ऐतिहासिक आणि चविष्ट शिकंजीचा आस्वाद घ्यायला विसरू नका.