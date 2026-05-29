Pichaura History: १४ व्या शतकातील 'शाही' परंपरा! कुमाऊँमधील महिला लग्नात अन् पूजेत 'रंगवाली पिछौडा' का ओढतात? जाणून घ्या महत्त्व!

कोणत्याही व्यक्तीची किंवा समाजाची पहिली ओळख ही त्याच्या पेहरावावरून होत असते. उत्तराखंडच्या बाहेरही एखाद्या विवाह सोहळ्यात, मुंज किंवा धार्मिक कार्यात जर एखाद्या महिलेने केसरिया रंगाची आणि त्यावर लाल रंगाचे नाण्यासारखे ठसे (ठप्पे) असलेली विशेष ओढणी ओढलेली दिसली, तर ती महिला कुमाऊँ (Kumaon) प्रांतातील आहे, याचा सहज अंदाज येतो. .कुमाऊँनी संस्कृतीमध्ये या पारंपरिक वस्त्राला 'रंगवाली पिछौडा' (Rangwali Pichaura) असे म्हणतात. मांगलिक कार्यांमध्ये विवाहित महिलांसाठी हा परिधान केवळ एक फॅशन नसून, तो सौभाग्य, समृद्धी आणि कौटुंबिक आनंदाचे सर्वात मोठे प्रतीक मानला जातो..१४ व्या शतकातील इतिहास आणि चंद राजवंश:उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध संस्कृती अभ्यासक चारू तिवारी यांच्या मते, हिमालयातील संस्कृतीने काळानुरूप अनेक चांगल्या गोष्टी आत्मसात केल्या आहेत. पिछौडाचा इतिहास १४ व्या शतकातील 'चंद राजवंशाच्या' (Chand Dynasty) काळाशी जोडलेला आहे.१९ व्या शतकापर्यंत हा पेहराव केवळ उच्चकुलीन ब्राह्मण किंवा सुवर्ण समाजातील महिलांपुरताच मर्यादित होता आणि तो केवळ मुख्य धार्मिक विधींमध्येच वापरला जात असे. मात्र, काळाच्या ओघात याची सामाजिक स्वीकारार्हता एवढी वाढली की, आता जातीचे सर्व बंधन गळून पडले आहे.आज कुमाऊँसोबतच गढवाल मंडळातही कोणत्याही राजकीय सभेत पाहुण्यांचे स्वागत करताना किंवा सांस्कृतिक मंचावर (झोडा, चांचरी नृत्यादरम्यान) महिला अभिमानाने रंगवाली पिछौडा परिधान करतात..वैभव, संपन्नता आणि धार्मिकतेचे प्रतीक:रंगवाली पिछौडा हा मलमल किंवा वायलच्या पांढऱ्या कपड्यापासून बनवलेला एक स्टोल (ओढणी) सारखा प्रकार असतो. याच्या रचनेमध्ये वापरलेल्या प्रत्येक चिन्हाचा एक विशिष्ट आध्यात्मिक अर्थ आहे:मध्य भाग (स्वस्तिक): ओढणीच्या मध्यभागी एक मोठे स्वस्तिक असते, जे कर्मयोगाची भावना आणि खुशहाली दर्शवते. या स्वस्तिकाच्या अगदी मध्यभागी 'ॐ' (Om) आलेखित केलेले असते.चार खंड (सूर्य, शंख, घंटी, लक्ष्मी): स्वस्तिकाच्या चार वेगवेगळ्या भागांमध्ये अनुक्रमे सूर्य (संतानाच्या सुख-समृद्धीसाठी), घंटी (स्वतःच्या संपन्नतेसाठी), शंख (धार्मिकतेचे प्रतीक) आणि देवी लक्ष्मी (वैभवाचे प्रतीक) यांचे चित्र हाताने किंवा ठशाने उकरले जाते..नैसर्गिक रंग आणि पारंपरिक बनावट:पूर्वीच्या काळी हा पिछौडा पूर्णपणे घरगुती पद्धतीने वनस्पतींच्या नैसर्गिक रंगांपासून (Vegetable Dyes) बनवला जायचा. यामध्ये प्रामुख्याने दोनच रंग वापरले जातात - लाल आणि केसरिया.भारतीय संस्कृतीत हे दोन्ही रंग अत्यंत पवित्र मानले गेले आहेत. चटक लाल रंग हा ऊर्जा आणि यशस्वी दांपत्य जीवनाचा, तर केसरिया रंग हा धार्मिकता व सांसारिक सुखाचा सूचक आहे. कुमाऊँमध्ये लग्नाच्या (पाणिग्रहण) शुभ मुहूर्तावर वधूला तिच्या सासरकडून पहिला पिछौडा दिला जातो, जो तिच्या आयुष्यातील सर्वात अमूल्य ठेवा असतो. आजकाल याला अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी कडेने सोनेरी किंवा चांदीचा गोटा (लेस) आणि मोती लावले जातात..देहराडून ते थेट अमेरिका; पिछौडा बनला ग्लोबल ब्रँड:आधुनिक युगात कुमाऊँच्या या पारंपरिक संस्कृतीला जागतिक स्तरावर नेण्याचे मोठे काम मूळच्या लोहाघाटच्या असलेल्या आणि देहराडूनमध्ये राहणाऱ्या मंजू टम्टा यांनी केले आहे. एमबीए (MBA) चे शिक्षण घेतलेल्या मंजू यांनी २०१९ पासून 'रंगवाली पिछौडा'ला ऑनलाइन बाजारात आणले.त्यांनी पिछौडाची पारंपरिक प्रतिमा आणि शुद्धता कायम ठेवत त्याला काही आधुनिक डिझाईन्स दिल्या. आज परदेशात राहणारे भारतीय प्रवासी (NRIs) आणि इतर राज्यांतील महिलाही त्यांच्याकडून ऑनलाइन पिछौडा मागवत आहेत. विशेष म्हणजे, गैर-हिंदू तरुणी देखील कोणत्याही धार्मिक चिन्हाशिवाय केवळ एक सुंदर फॅशनेबल दुपट्टा म्हणून याला मोठी पसंती देत आहेत.आज देखील लग्नसराईच्या काळात या पारंपरिक 'रंगवाली पिछौडा'ची मागणी देशभरात प्रचंड वाढली असून, उत्तराखंडच्या संस्कृतीची ही सुंदर ओळख आता जगभर पसरत आहे.