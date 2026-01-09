सोमनाथ मंदिरावर औरंगजेबाने केलेला हल्ला, मंदिर तोडून बनवायची होती मस्जिद, अहिल्याबाईंनी पुन्हा केला जीर्णोद्धार

सोमनाथ मंदिर हे भारतातील प्रसिद्ध मंदिर आहे. १२ जोतिर्लिंगापैकी सगळ्यात पहिलं जोतिर्लिंग हे सोमनाथ आहे. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 10 जानेवारीपासून 3 दिवसीय गुजरात दौऱ्यावर जाणार आहेत. यावेळी ते ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ या विशेष कार्यक्रमाचा शुभारंभ करणार आहेत. या पर्वासाठी 1 किलोमीटरची शौर्य यात्रा काढली जाणार आहे. त्यामध्ये 108 घोडे सहभागी असणार आहेत. .परंतु तुम्हाला माहिती आहे का? भव्यदिव्य असलेल्या सोमनाथ मंदिरावर अनेक हल्ले झाले होते. पुरातन काळातील माहितीनुसार सोमनाथ मंदिरावर १७ वेळा हल्ला झाला. तरीही मंदिर पुन्हा उभं राहिलं. इतिहासकारांच्या माहितीनुसार हे मंदिर इ.स पूर्व काळात अस्तित्वात होतं. सातव्या शतकात वल्लभी येथील मैत्रक राजांनी मंदिराची पुनर्निमिती केली..औरंगजेबाचा सोमनाथ मंदिरावर हल्लागझनीचा सुलतान महमूद याने सोमनाथ मंदिरावर पहिला हल्ला केला. त्यानंतर अनेक हल्ले झाले परंतु मंदिर पुन्हा उभं राहिलं. 1665 मध्ये मुघल सम्राट औरंगजेबानं हिंदू मंदिरांवर तोडफोडीचा फर्मान जारी केला. त्याच काळात सोमनाथ मंदिरावर मोठा हल्ला झाला. औरंगजेब एका हल्ल्यावर थांबला नाही, त्याने पुन्हा 1706 मध्ये मंदिरावर भीषण आक्रमण केलं. या काळात मंदिर पुर्णपणे उद्धव्स्त झालं होतं. मिरात-ए-अहमदी या ग्रंथात लिहिण्यात आलेलं की, मंदिराच्या जागी मशिदीत रुपांतर करण्याचा प्रयत्न झाला. .अहिल्याबाई होळकरांचं मोठं योगदानऔरंगजेबाच्या हल्ल्यानंतर मंदिराचं पुर्णपणे नुकसान झालं होतं. तेव्हा मालवा साम्राज्याच्या महाराणी अहिल्याबाई होळकर यांनी 1783 साली मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. त्यांनी मुख्य मंदिराच्या खंडहराजवळच एक नवीन मंदिर उभारलं. या मंदिरावर कोणताही हल्ला होऊन पुजा खंडीत होऊ नये यासाठी ते जमीनी खाली तयार करण्यात आलं, दरम्यान आज ते मंदिर आहिल्याबाई मंदिर किंवा जुने सोमनाथ मंदिर म्हणून प्रसिद्ध आहे. .सोमनाथ मंदिराची उभारणीभारत स्वातंत्र्य झाला त्यानंतर सोमनाथ मंदिराचा नवा अध्याय सुरु झाला. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी 12 नोव्हेंबर 1947 रोजी जुनागढ भारतात विलिन झाल्यानं सोमनाथच्या तटावर मंदिराचा पुनर्निमाणाचा निर्धार केला. त्यासाठी सोमनाथ ट्रस्ट देखील स्थापन करण्यात आलं. मंदिराच्या पुनर्निमाणासाठी देशभरातून भक्तांनी मोठी मदत केली. .सरदार पटेल यांच्या निधनानंतर 11 मे 1951 रोजी भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते मंदिरात ज्योतिर्लिंगाची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. श्रद्धा, संघर्ष आणि पुनर्जन्माचे प्रतीक असलेले सोमनाथ मंदिर आजही भारताच्या अस्मितेचे प्रतीक म्हणून उभे आहे..Ayodhya Non-veg Ban: मोठी बातमी! अयोध्येत मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी; उल्लंघन केल्यास..., का निर्णय घेतला?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.