सोमनाथ मंदिरावर औरंगजेबाने केलेला हल्ला, मंदिर तोडून बनवायची होती मस्जिद, अहिल्याबाईंनी पुन्हा केला जीर्णोद्धार

HISTORY OF SOMNATH TEMPLE AFTER MULTIPLE ATTACKS: सोमनाथ मंदिर हे भारतातील पहिले ज्योतिर्लिंग असून, अनेक आक्रमणांनंतरही ते पुन्हा पुन्हा उभं राहिलं.
सोमनाथ मंदिर हे भारतातील प्रसिद्ध मंदिर आहे. १२ जोतिर्लिंगापैकी सगळ्यात पहिलं जोतिर्लिंग हे सोमनाथ आहे. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 10 जानेवारीपासून 3 दिवसीय गुजरात दौऱ्यावर जाणार आहेत. यावेळी ते ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ या विशेष कार्यक्रमाचा शुभारंभ करणार आहेत. या पर्वासाठी 1 किलोमीटरची शौर्य यात्रा काढली जाणार आहे. त्यामध्ये 108 घोडे सहभागी असणार आहेत.

