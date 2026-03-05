Holi 2026: या गावात ६०० वर्षांपासून खेळली जाते रंगहीन होळी; एक आठवड्याने साजरा होतो सण, कारण वाचून अंगावर काटा येईल

रंगांच्या उत्सवात अख्खा देश न्हाऊन निघाला असताना, उत्तर प्रदेशातील रायबरेली जिल्ह्यातील डलमऊ हे ऐतिहासिक शहर मात्र शांत आहे. जिथे घराघरांत आनंदाचे वातावरण असायला हवे, तिथे ६०० वर्षांपासून होळीच्या दिवशी शोक पाळला जातो. या परंपरेमागे शौर्य, बलिदान आणि एका फंदफितुरीचा थरारक इतिहास दडलेला आहे..डलमऊचे राजा डालदेव आणि जौनपुरचा शासक इब्राहिम शाह शर्की यांच्यातील संघर्षातून ही परंपरा जन्माला आली. १५ व्या शतकात जेव्हा शर्की राजवटीचा धार्मिक छळ वाढला होता, तेव्हा राजा डालदेव यांनी प्रतिकार करून आपली सत्ता स्थापन केली होती..Saptashrungi Gad : सप्तशृंगी चरणी २५ हजार भाविक नतमस्तक; हुताशनी पौर्णिमेनिमित्त भगवतीचा मनमोहक साजशृंगार.इब्राहिम शाह शर्कीचा 'भ्याडपणा'इतिहास सांगतो की, राजा डालदेव अत्यंत पराक्रमी होते आणि त्यांच्याशी समोरासमोर लढण्याची हिंमत इब्राहिम शाह शर्कीमध्ये नव्हती. राजा डालदेव यांचे सैन्यबळ पाहून शर्कीने कपटाने वार करण्याचे ठरवले. त्याला माहिती होते की:.राजा डालदेव आणि त्यांचे समुदाय होळीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरे करत. होळीच्या दिवशी हे लोक शस्त्रांना हात लावायचे नाहीत. शर्कीने याच संधीचा फायदा घेतला आणि ज्या दिवशी सर्व लोक होळीच्या आनंदात मग्न होते आणि निःशस्त्र होते, त्याच दिवशी त्याने अचानक हल्ला केला..होळीच्या दिवशी रक्ताचा सडारायबरेली गॅझेटियरनुसार, पखरौली येथे झालेल्या भीषण युद्धात राजा डालदेव आणि त्यांचे भाऊ वीरगतीला प्राप्त झाले. होळीच्या पवित्र दिवशी आपल्या लाडक्या राजाचे बलिदान झाल्यामुळे डलमऊच्या जनतेला तो धक्का सहन झाला नाही. तेव्हापासून आजपर्यंत डलमऊमध्ये होळीच्या दिवशी रंग खेळले जात नाहीत, तर शोक पाळला जातो.होळीच्या एक आठवड्यानंतर गुलाल उधळला जातोडलमऊमध्ये होळी साजरी करण्याची पद्धत ही जगावेगळी आहे:मुख्य होळीपासून पुढचे सात दिवस इथे शोक असतो. होळीनंतर येणाऱ्या पहिल्या सोमवारी किंवा शुक्रवारी तिथे होळी साजरी केली जाते. यंदा संपूर्ण देशात ४ मार्चला होळी असली, तरी डलमऊमध्ये मात्र २९ मार्च रोजी होळीचा सण साजरा केला जाणार आहे..Jhansi Holi: 'मै मेरी झांसी नही दुंगी!' राणीच्या एका गर्जनेमुळे झाशीत बदलली होळीची तारीख; काय आहे धगधगता इतिहास?.आजही जिवंत आहे राजाची स्मृतीडलमऊपासून ४ किमी अंतरावर पखरौली येथे राजा डालदेव आणि बालदेव यांचे स्मारक आहे. आजही लोक मोठ्या श्रद्धेने तिथे जातात. श्रावण महिन्यात तर भरौटिया अहीर समुदायाचे लोक या स्मारकावर दूध अर्पण करून आपल्या राजाप्रती आदर व्यक्त करतात.एका वीर राजाच्या बलिदानाची ही आठवण डलमऊने आजही जपली आहे, जी आपल्याला इतिहासातील त्या काळ्या दिवसाची जाणीव करून देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.