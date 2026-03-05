Holi 2026: या गावात ६०० वर्षांपासून खेळली जाते रंगहीन होळी; एक आठवड्याने साजरा होतो सण, कारण वाचून अंगावर काटा येईल

देश

Historic Holi Tradition in Dalmau, Raebareli: रायबरेली जिल्ह्यातील डलमऊ येथे ६०० वर्षांपासून होळीच्या दिवशी शोक पाळला जातो. होळीचा रंग एक आठवड्यानंतर साजरा होतो, कारण इतिहासातील बलिदानाची आठवण.
सकाळ वृत्तसेवा
रंगांच्या उत्सवात अख्खा देश न्हाऊन निघाला असताना, उत्तर प्रदेशातील रायबरेली जिल्ह्यातील डलमऊ हे ऐतिहासिक शहर मात्र शांत आहे. जिथे घराघरांत आनंदाचे वातावरण असायला हवे, तिथे ६०० वर्षांपासून होळीच्या दिवशी शोक पाळला जातो. या परंपरेमागे शौर्य, बलिदान आणि एका फंदफितुरीचा थरारक इतिहास दडलेला आहे.

