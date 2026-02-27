Holi 2026: कपडाफाड होळी! ९० च्या दशकातील 'त्या' गाण्यावर ३ दिवस नाचतं अख्खं गाव; ऑक्सिजन सिलेंडरमधून उडणार गुलाल

भारताच्या सांस्कृतिक नकाशावर प्रयागराजची होळी ही सर्वात हटके आणि जोशपूर्ण मानली जाते. इथल्या 'लोकनाथ' गल्लीतून सुरू होणारी होळीची परंपरा केवळ रंगांपुरती मर्यादित नाही, तर ती एक वेगळ्याच संस्कृतीचा भाग बनली आहे..प्रयागराजमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून 'कपडा फाड' होळीची परंपरा जपली जाते. स्थानिक लोकांच्या मते, या परंपरेची सुरुवात याच शहरातून झाली. इथे रंगांच्या उत्सवात लोक एकमेकांचे कपडे फाडून होळीचा आनंद घेतात. पूर्वी ढोल-ताशांच्या गजरात होणारी ही होळी आता डीजेच्या तालावर अधिकच हायटेक झाली आहे..'नाकाबंदी' गाण्याचं अजब वेडप्रयागराजच्या होळीचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे १९९० च्या दशकातील 'नाकाबंदी' हे गाणे. गेल्या ३०-३५ वर्षांपासून या एकाच गाण्यावर अख्खं शहर ३ दिवस नाचतं. स्थानिक रहिवासी सांगतात की, जर कुठेही या गाण्यावर लोक बेधुंद होऊन नाचताना दिसले, तर समजून जावे की ते प्रयागराजचेच आहेत. या गाण्याशिवाय इथली होळी पूर्णच होऊ शकत नाही..यंदा ऑक्सिजन सिलेंडरमधून उडणार रंग!यंदाची होळी अधिक खास करण्यासाठी आयोजकांनी अनोखी तयारी केली आहे. यावेळी गुलाल उडवण्यासाठी ऑक्सिजन सिलेंडरचा वापर केला जाणार आहे, जेणेकरून हवेत रंगांचा मोठा फवारा उडवता येईल. सुमारे ७ किलोमीटरच्या परिसरात ही होळी खेळली जाणार असून, ५० हजारांहून अधिक लोक यात सहभागी होण्याची शक्यता आहे..घरांच्या छतावरून रंगांचा पाऊसलोकनाथ गल्लीत होळी खेळायला गेलेल्या पर्यटकांना घरांच्या छतावरून पडणाऱ्या रंगांचा अनुभव घेता येतो. येथील जुन्या वाड्यांच्या गच्चीवर मशीन लावून सतत रंगांचा आणि पाण्याचा वर्षाव केला जातो. नाचणाऱ्या लोकांसाठी जागोजागी पाण्याची सोय केली जाते, जेणेकरून उत्साह कमी होणार नाही..Jodemar Holi: या गावात खेळली जाते 'अजब-गजब' जोडे मार होळी; मशिदींवर बांधली जाते ताडपत्री, पाहा काय आहे भानगड.प्रयागराजची ही होळी पाहण्यासाठी आता परदेशातूनही पर्यटक येऊ लागले आहेत. इथला उत्साह, ते गाणे आणि लोकांचा जोश हे सगळं अनुभवणं खरोखरच अविस्मरणीय असतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.