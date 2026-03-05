Holi 2026: मुख्यमंत्री निवासात होळीचा थाट! फुलांच्या वर्षावात साजरी झाली रंगपंचमी; मयूर नृत्य आणि पारंपरिक गाण्यांनी लुटला आनंद

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या निवासस्थानी बुधवारी होळीचा उत्साह ओसंडून वाहिला. रंगांच्या या सणात ब्रज आणि बरसाण्याचे संगीत, मयूर नृत्य आणि फुलांच्या वर्षावाने संपूर्ण वातावरण 'होलीमय' झाले होते..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी प्रदेशातील जनतेला होळीच्या शुभेच्छा देताना हा सण सुख, शांती आणि समृद्धी घेऊन येवो, अशी कामना केली. मुख्यमंत्री निवासस्थानी आयोजित या 'होळी मिलन' सोहळ्यात राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी, पत्रकार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..मयूर नृत्य आणि ब्रजच्या गीतांची मेजवानीसमारंभाचे मुख्य आकर्षण ठरले ते म्हणजे मंचावर सादर झालेले सांस्कृतिक कार्यक्रम. विविध कलाकारांनी 'आज ब्रज में होली रे रसिया', 'रंग बरसे' आणि 'होली खेलें रघुवीरा' यांसारखी अजरामर होळी गीते सादर केली. ब्रजच्या परंपरेतील मनमोहक 'मयूर नृत्य' पाहून उपस्थित मंत्रमुग्ध झाले. खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी कलाकारांना गुलाल लावला आणि पारंपरिक वाद्ये वाजवून त्यांच्या सुरात सूर मिळवला..नजराणा परंपरा आणि पाहुणचाराचामुख्यमंत्र्यांनी यजमान म्हणून येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्यावर फुलांचा वर्षाव केला आणि गुलालाने स्वागत केले. त्यांनी उपस्थित संत-महंतांचे आशीर्वाद घेतले आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान केला..यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष विष्णू दत्त शर्मा, राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, आमदार रामेश्वर शर्मा आणि मुख्य सचिव अनुराग जैन यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आलेल्या पाहुण्यांसाठी गुजीया, बालूशाही आणि थंडाई यांसारख्या खास होळीच्या पदार्थांची मेजवानी देण्यात आली होती..Holi Festival Uttar Pradesh : गोरखपूरमध्ये गुलाल आणि फुलांची उधळण! CM योगींच्या उपस्थितीत निघाली भक्त प्रल्हादाची शोभायात्रा; पाहा कसं रंगलं शहर?.सलोख्याचा संदेशडॉ. मोहन यादव यांनी सर्वांना आत्मीयतेने आणि सौहार्दाने सण साजरा करण्याचे आवाहन केले. समाजात सकारात्मकता आणि एकात्मतेचा रंग असाच टिकून राहो, अशी भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.