देश

Holi 2026: स्वरांची उधळण आणि रागांची होळी! या गावात जवळपास दोन महीने चालते 'रंगपंचमी', मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केला Video

Unique village tradition of ragas during Holi: कुमाऊँच्या सांगीतिक होळीचा अनोखा अनुभव, मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केला व्हिडिओ
Villagers celebrating extended Rangpanchami with music and colors as part of Holi 2026 festivities.

Villagers celebrating extended Rangpanchami with music and colors as part of Holi 2026 festivities.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच एक व्हिडिओ आपल्या सोशल मिडियावर शेअर केला. ज्यात त्यांनी निसर्गरम्य कुमाऊँ प्रदेशात होळी साजरी करण्याची पद्धत उर्वरित भारतापेक्षा अत्यंत वेगळी आणि सांगीतिक आहे. इथे होळी म्हणजे केवळ रंगांचा सण नसून तो राग-रागिण्यांचा आणि लोकसंस्कृतीचा एक अनोखा मेळ आहे.

Loading content, please wait...
festival
village
Traditional
Festivals
holi

Related Stories

No stories found.