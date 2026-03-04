Holi 2026: स्वरांची उधळण आणि रागांची होळी! या गावात जवळपास दोन महीने चालते 'रंगपंचमी', मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केला Video

उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच एक व्हिडिओ आपल्या सोशल मिडियावर शेअर केला. ज्यात त्यांनी निसर्गरम्य कुमाऊँ प्रदेशात होळी साजरी करण्याची पद्धत उर्वरित भारतापेक्षा अत्यंत वेगळी आणि सांगीतिक आहे. इथे होळी म्हणजे केवळ रंगांचा सण नसून तो राग-रागिण्यांचा आणि लोकसंस्कृतीचा एक अनोखा मेळ आहे..कुमाऊँनी होळीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ही होळी अनेक दिवस चालते आणि ती पूर्णपणे शास्त्रीय संगीतावर आधारित असते. याचे मुख्यत्वे तीन प्रकार पडतात:१. बैठकी होळी (Baithki Holi)ही होळीची सर्वात जुनी आणि विशेष परंपरा आहे. हिवाळा संपता संपता, साधारणपणे पौष महिन्यापासूनच याची सुरुवात होते.स्वरूप: गावातील लोक एकमेकांच्या घरी जमतात. संगीताच्या बैठका रंगतात.संगीत: यामध्ये शास्त्रीय रागांचा (उदा. राग काफी, धमार, खमाज) वापर करून होळीची गाणी गायली जातात. तबला आणि हार्मोनिअमच्या साथीने या बैठका उशिरापर्यंत चालतात..२. खडी होळी (Khadi Holi)ही होळी प्रामुख्याने ग्रामीण भागात लोकप्रिय आहे.स्वरूप: गावातील पुरुष पारंपरिक पोशाख (पांढरा कुर्ता, पायजमा आणि टोपी) घालून एकत्र येतात.नृत्य आणि गाणी: लोक हातात 'ढोल' आणि 'मंजीरा' घेऊन वर्तुळात उभे राहतात आणि नाचत-गाचत होळीची गाणी गातात. याला 'खडी' (उभी) होळी म्हणतात कारण यात बसून नाही तर उभे राहून सादरीकरण केले जाते..३. महिला होळी (Mahila Holi)ही 'बैठकी' होळीसारखीच असते, पण ती केवळ महिलांसाठी असते. महिला एकत्र येऊन पारंपरिक गाणी, नृत्य आणि विनोदी सादरीकरण करतात. यामध्ये सामाजिक सलोखा आणि आनंदाचे वातावरण असते. .पौराणिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वकुमाऊँमध्ये होळी केवळ रंगांसाठी नाही, तर वसंत ऋतूच्या स्वागतासाठी साजरी केली जाते. 'होलिका दहन' नंतर दुसऱ्या दिवशी रंगांची होळी खेळली जाते, ज्याला 'छलडी' (Chhaladi) असे म्हणतात. यावेळी लोक एकमेकांना 'अबीर' लावतात आणि नैसर्गिक रंगांचा वापर करतात..आज ४ मार्च २०२६, फाल्गुन पौर्णिमेच्या निमित्ताने संपूर्ण कुमाऊँ पट्ट्यात अल्मोडा, नैनिताल आणि पिथौरागढमध्ये या सांगीतिक होळीचा मोठा जल्लोष पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.