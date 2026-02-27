देश

Holi Gift: होळीला योगी सरकार देणार 'फ्री' गॅस सिलेंडर; कोणाला मिळणार फायदा? पाहा नियम

Free Gas Cylinders for Holi by Yogi Government: योगी सरकारने होळीच्या सणासाठी गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस सिलेंडर देण्याची योजना जाहीर केली आहे. 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' लाभार्थी हे कुटुंब यामध्ये पात्र ठरतील, जे थेट बँक खात्यात अनुदान मिळवून सिलेंडर मोफत घेऊ शकतील.
सकाळ वृत्तसेवा
होळीच्या सणाला आता अवघे काही दिवस उरले असून घराघरांत सणाची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, सणासुदीला वाढत्या महागाईमुळे स्वयंपाकाचे बजेट बिघडण्याची चिंताही असते. याच पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने गरीब कुटुंबांची होळी गोड करण्यासाठी एका मोठ्या योजनेची घोषणा केली आहे.

