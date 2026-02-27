Holi Gift: होळीला योगी सरकार देणार 'फ्री' गॅस सिलेंडर; कोणाला मिळणार फायदा? पाहा नियम

होळीच्या सणाला आता अवघे काही दिवस उरले असून घराघरांत सणाची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, सणासुदीला वाढत्या महागाईमुळे स्वयंपाकाचे बजेट बिघडण्याची चिंताही असते. याच पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने गरीब कुटुंबांची होळी गोड करण्यासाठी एका मोठ्या योजनेची घोषणा केली आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांना होळीची खास भेट दिली आहे. 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'अंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील लाखो कुटुंबांना या होळीला मोफत गॅस सिलेंडर दिला जाणार आहे. सणासुदीच्या काळात गृहिणींना आर्थिक मदत व्हावी आणि त्यांच्या स्वयंपाकाचा खर्च कमी व्हावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे..Free LPG Cylinder Scheme : होळी आणि दिवाळीला मोफत गॅस सिलिंडर ! 'या' राज्यातील रेशनकार्डधारकांसाठी मोठा दिलासा.योगी सरकार गेल्या काही वर्षांपासून होळी आणि दिवाळी यांसारख्या मोठ्या सणांना उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत सिलेंडरची भेट देत आहे. या योजनेमुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना मोठा आधार मिळत असून, सण साजरा करणे आता त्यांच्यासाठी सोपे झाले आहे..या योजनेसाठी पात्र कोण?उज्ज्वला योजना लाभार्थी: या मोफत सिलेंडरचा लाभ केवळ अशाच कुटुंबांना मिळेल, ज्यांच्याकडे 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'चे गॅस कनेक्शन आहे.नोंदणी अनिवार्य: ज्या महिलांचे नाव या योजनेत आधीच नोंदवलेले आहे, त्यांच्या बँक खात्यात सिलेंडरची रक्कम 'डीबीटी' (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केली जाईल किंवा त्यांना थेट मोफत रिफिल मिळेल.इतर कुटुंबांना लाभ नाही: ज्या कुटुंबांकडे सामान्य गॅस कनेक्शन आहे किंवा जे उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी नाहीत, त्यांना या योजनेचा फायदा घेता येणार नाही..Bal Sangopan Scheme: बहिणींचे लाड, लेकरांना वनवास; वर्षभरापासून ‘बालसंगोपन’च्या मुलांना मिळेना मदत !.कसा मिळणार लाभ?पात्र लाभार्थ्यांना प्रथम सिलेंडर बुक करून त्याचे पैसे द्यावे लागतील. त्यानंतर सरकारकडून मिळणारे अनुदान (Subsidy) थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल, ज्यामुळे तो सिलेंडर त्यांना पूर्णपणे मोफत पडेल. या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशातील लाखो गरिबांच्या घरात यंदाची होळी अधिक उत्साहात साजरी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.