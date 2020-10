लॉकडाउन जैसे थे; अनलॉक 5 चे नियम 30 नोव्हेंबरपर्यंत कायम

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेलं लॉकडाऊन हळू हळू शिथिल केलं जात आहे. दरम्यान, आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 30 सप्टेंबरला लॉकडाउनच्या अटी शिथिल करण्याबाबत जी नियमावली जाहीर केली होती ती पुढे 30 नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहणार असल्याचे सांगितले आहे. कंटेनमेंट झोनमध्ये लॉकडाउनच्या नियमांची अंमलबजावणी कडक केली जाईल असे आदेश केंद्राने दिले आहेत.

राज्यांतर्गत व्यक्ती किंवा मालवाहतूक करण्यास कोणतीही बंधने नाहीत. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी किंवा इ परमिट घेण्याची गरज नसल्याचं केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटलं आहे.

There shall be no restriction on inter-state and intra-state movement of persons and goods. No separate permission/approval/e-permit will be required for such movements: Ministry of Home Affairs (MHA)

