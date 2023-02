कानपूर : सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांच्यासमोरच मायलेकीचा होरपळून मृत्यू झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या भीषण घटनेमुळं कानपूर हादरलं आहे. पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्यासमोरचं हा प्रकार घटल्यानं यावरुन मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. (Horrible Fire at Hut Incident at Kanpur Mother and daughter death in front of authorities and Police)

उत्तर प्रदेशातील कानपूरमधील मैथा तालुक्यातील मडौली गावात हा प्रकार घडला आहे. या ठिकाणी ग्राम समाजाच्या जागेवर काही लोकांनी झोपड्या टाकून अतिक्रमण केलं होतं. हे अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्तात अधिकारी पोहोचले होते. यावेळीच एका झोपडीमध्ये एका महिलेचा आपल्या मुलीसह जळून मृत्यू झाल्याचा प्रकार घडला. हे सर्व पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोरचं घडल्यानं हे प्रकरण प्रशासनाच्या चांगलचं अंगलट येण्याची शक्यता आहे. या घटनेमध्ये या दोघींना वाचवायला गेलेल्या एक पोलीस अधिकारी देखील आगीमध्ये होरपळला.

दरम्यान, या जळीत घटनेनंतर संतप्त झालेल्या स्थानिकांनी लेखपालाला कु्ऱ्हाडीनं वार करुन जखमी केलं आणि अधिकाऱ्यांच्या टीमला खूप पळवून लावण्यात आलं. यानंतर या लोकांनी एसडीएम, इन्स्पेक्टर, तहसीलदार आणि लेखपाल यांच्यासह गावाच्या १० लोकांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत मृतदेह जागेवरुन उचलणार नाही, असा पवित्रा या ग्रामस्थांनी केला.

काय आहे घटना?

सोमवारी झालेल्या एका सुनावणीत जिल्हादंडाधिकारी नेहा जैन यांनी मडौली गावातील काही लोकांनी ग्राम समाजाच्या जागेवर गावातील कृष्ण गोपाल दीक्षित ऊर्फ राघव यांनी कब्जा केल्याची तक्रार दाखल केली होती. यावरुन जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी एसडीएम यांना कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर दुपारी तीन वाजता एसडीएम मैथा प्रसाद, लेखपाल अशोक, इन्स्पेक्टर घटनास्थळी पोहोचले. अतिक्रमण विभागानं बुलडोझरनं हे अतिक्रमण हटवण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी अचानक कृष्ण गोपाल यांच्या झोपडीला आग लागली. यामध्ये त्याची पत्नी प्रमिला (वय ५४) आणि मुलगी शिवा (वय २२) या दोघी अडकल्या आणि त्यांचा होरपळून मृत्यू झाला.