Ayodhya Deepotsav 2026 : अयोध्येचा दीपोत्सव कसा बनला जागतिक आकर्षण? योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले महत्त्व

अयोध्येचा दीपोत्सव हा केवळ दिव्यांचा सण नसून रामनगरीचे प्राचीन वैभव, सनातन संस्कृतीचा अभिमान आणि सांस्कृतिक पुनर्जागरणाचे प्रतीक आहे, असे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे. अयोध्येतील दहाव्या भव्य दीपोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ‘एक्स’वरील संदेशातून त्यांनी दीपोत्सवाचे महत्त्व अधोरेखित केले. यावेळी त्यांनी २०१७ पूर्वीच्या सरकारांवर अयोध्येची उपेक्षा केल्याचा आणि रामभक्तांवर गोळीबार झाल्याचा आरोपही केला..२०१७ पासून दीपोत्सवाचा प्रवासयोगी आदित्यनाथ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१७ मध्ये १ लाख ७१ हजार दिवे प्रज्वलित करून दीपोत्सवाची सुरुवात झाली. त्यानंतर या उत्सवाचा विस्तार होत गेला. दीपोत्सवाच्या माध्यमातून अयोध्येची सांस्कृतिक ओळख देशासह जगभर पोहोचत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.दीपोत्सव हा श्रद्धा, परंपरा आणि सांस्कृतिक अभिमान व्यक्त करण्याचा सोहळा असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी अयोध्येतील बदलांचा उल्लेख केला. त्यांच्या मते, प्रत्येक दिवा हा सनातन संस्कृतीच्या पुनर्जागरणाचे प्रतीक आहे..पूर्वीच्या सरकारांवर टीकामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २०१७ पूर्वीच्या सरकारांच्या कार्यकाळावर टीका केली. त्या काळात अयोध्येकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि रामभक्तांवर गोळीबार करण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला. २०१७ नंतर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि राज्यातील सरकारच्या प्रयत्नांतून अयोध्येच्या विकासाला गती मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले..राममंदिरापासून सोलर सिटीपर्यंत विकासकामेअयोध्येतील विकासाचा उल्लेख करताना योगी आदित्यनाथ यांनी भव्य श्रीराम मंदिर, महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि रामपथ यांसारख्या प्रकल्पांचा संदर्भ दिला. या सुविधांमुळे अयोध्येची धार्मिक आणि पर्यटनविषयक ओळख अधिक व्यापक होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.शहरात रस्ते आणि घाटांच्या विकासासोबतच सौरऊर्जेच्या वापरालाही प्रोत्साहन दिले जात आहे. अयोध्येची सोलर सिटी म्हणून होत असलेली वाटचाल ही श्रद्धा आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले..सांस्कृतिक परंपरा आणि आधुनिक विकासाचा संगमदीपोत्सवाच्या माध्यमातून अयोध्येच्या धार्मिक परंपरा, रामायणाशी संबंधित सांस्कृतिक वारसा आणि स्थानिक पर्यटनाला व्यापक व्यासपीठ मिळत आहे. दिव्यांची रोषणाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि रामायणातील प्रसंगांवर आधारित देखावे हे या उत्सवाचे प्रमुख आकर्षण असतात.अयोध्येचा विकास आणि दीपोत्सवाचा वाढता विस्तार यांचा उल्लेख करत योगी आदित्यनाथ यांनी सांस्कृतिक वारसा जपण्याबरोबरच आधुनिक सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला. त्यांच्या संदेशातून अयोध्येचे धार्मिक महत्त्व, सांस्कृतिक ओळख आणि पायाभूत विकास हे मुद्दे पुन्हा अधोरेखित झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.