मुंबई : बंगालच्या उपसागरातील तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र आग्नेय बंगालच्या उपसागरावर आणि पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागराच्या लगतच्या भागात आणि अंदमान समुद्रात चक्रीवादळात रुपांतरित होणार आहे. यासह सर्व पूर्वेकडील राज्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

चक्रीवादळ मोचा येमेनने सुचवलेले नाव आहे. ५०० वर्षांपूर्वी जगाला कॉफीची ओळख करून देणार्‍या लाल समुद्रातील बंदर शहराच्या नावावरून हे नाव देण्यात आले. विशेष म्हणजे, चक्रीवादळांची नावे प्रादेशिक नियमांवर अवलंबून असतात. (how mocha cyclone derived its name and when will mocha cyclone make landfall )

जागतिक हवामान संघटना (WMO) आणि युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशन (ESCAP) च्या सदस्य देशांनी चक्रीवादळांना नाव देण्याची पद्धत स्वीकारली. WMO च्या मते, अटलांटिक आणि दक्षिण गोलार्धात (भारतीय महासागर आणि दक्षिण पॅसिफिक), उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळांना वर्णक्रमानुसार नावे दिली जातात जी उभयलिंगी असतात.

हवामान कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, मोचा चक्रीवादळ ९ मे रोजी कमी दाबाचा पट्टा तीव्र होऊन १० मे रोजी चक्रीवादळात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे. हे वादळ १२ मे च्या सुमारास बांगलादेश आणि म्यानमार किनारपट्टीकडे सरकण्याची शक्यता आहे.

आयएमडीचे महासंचालक एम महापात्रा म्हणाले, “जेव्हा कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढेल तेव्हा समुद्रकिनाऱ्याकडे सरकत असताना जमिनीवर धडकण्याची वेळ आणि अपेक्षित तीव्रता उपलब्ध होईल. आम्ही आत्तासाठी एक व्यक्तिनिष्ठ विधान जारी केले आहे, परंतु पाच दिवसांच्या अंदाज कालावधीत स्पष्ट चित्र आणि तपशील लवकरच उपलब्ध केले जातील.

IMD चा इशारा

हवामान खात्याने मंगळवारपासून लहान समुद्री जहाजे आणि मच्छिमारांना बाहेर न पडण्याचा इशारा दिला आहे. ८ ते १२ मे दरम्यान अंदमान आणि निकोबार बेटांजवळील पर्यटन, ऑफशोअर क्रियाकलाप आणि शिपिंगचे नियमन करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितले.