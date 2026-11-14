Honey Trap: आधी मैत्री, मग जवळीक अन् नंतर प्रेमाचं जाळं! हेरगिरीसाठी कसा केला जातो 'हनी ट्रॅप'चा वापर?

New Delhi: एनव्हिडियाचे माजी सीईओ जेन्सेन हुआंग हे हनीट्रॅपमध्ये अडकल्याची बातमी समोर आल्यानंतर उद्योग जगतात मोठी खळबळ उडाली होती. मात्र गुप्तचर संस्था आणि गुप्तहेर हनी ट्रॅप नेमका कसा लावतात आणि या सापळ्यात सावज अलगद कसे अडकते याबद्दलचे अनेक मोठे खुलासे माजी रशियन गुप्तहेर अलीया रोझा यांनी केले आहेत. .एखाद्या व्यक्तीला गुप्तहेरांच्या जाळ्यात अडकवायचे असेल, तर त्याची सुरुवात थेट संपर्कातून होत नाही. आधी त्या व्यक्तीची आवड, महत्त्वाकांक्षा, कमकुवत बाजू आणि जवळच्या लोकांची माहिती मिळवली जाते. त्यानंतर विश्वास संपादन करून हळूहळू जवळीक निर्माण केली जाते. हेरगिरीच्या या पद्धतीला ‘हनी ट्रॅप’ म्हटले जाते. अलीया यांनी एका मुलाखतीत याबद्दल माहिती दिली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Sonia Gandhi: सोनिया गांधी यांचे बहुचर्चित बेस्ट सेलर पुस्तक.कशी केली जाते रेकी?रोझा यांनी सांगितले की, गुप्तहेर एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य करण्यापूर्वी तिच्याबद्दल सविस्तर माहिती गोळा करतात. त्या व्यक्तीला काय हवे आहे, तिची उद्दिष्टे काय आहेत, तिच्या जवळच्या वर्तुळात कोण आहेत आणि कोणत्या गोष्टींमुळे ती प्रभावित होऊ शकते, याचा अभ्यास केला जातो. यानंतर मानसशास्त्रीय तंत्रांचा वापर करून संबंधित व्यक्तीशी संवाद वाढवला जातो. समोरच्या व्यक्तीच्या विचारांवर आणि वागण्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. अनोळखी व्यक्ती म्हणून थेट संपर्क साधण्याऐवजी लक्ष्याच्या विश्वासातील व्यक्तीच्या माध्यमातून ओळख करून घेण्यालाही महत्त्व दिले जाते..PM Narendra Modi: 'मी कधीकाळी पत्रकारांसाठी खुर्च्याही लावायचो!' पंतप्रधान मोदींनी सांगितले फॅक्सपासून इन्स्टाग्राम रील्सपर्यंतचे भन्नाट किस्से.‘हनी ट्रॅप’ म्हणजे नेमके काय?हनी ट्रॅपमध्ये प्रेमसंबंध, भावनिक जवळीक किंवा आकर्षणाचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचले जाते. त्यानंतर गोपनीय माहिती मिळवणे किंवा त्या व्यक्तीच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकणे हा उद्देश असू शकतो. रोझा यांनी एनव्हिडियाचे सहसंस्थापक जेन्सेन हुआंग आणि अॅलिस हुआंग यांच्याशी संबंधित प्रकरणाचाही उल्लेख केला. त्यांच्या मते, या प्रकरणात ओळख करून देणे, व्यावसायिक संबंध आणि त्यानंतर भावनिक जवळीक निर्माण होणे, या बाबी तपासण्यासारख्या आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. अॅलिस हुआंग यांचे चिनी गुप्तचर यंत्रणेशी संबंध असल्याचा आरोप चीनने फेटाळून लावला आहे..कसे ठरते लक्ष्य?मोठ्या कंपन्यांमधील वरिष्ठ अधिकारी, व्यावसायिक यांच्याकडे महत्त्वाची व्यावसायिक माहिती आणि प्रभावशाली व्यक्तींशी संपर्क असतो. त्यामुळे ते गुप्तहेरांच्या दृष्टीने लक्ष्य ठरू शकतात, असे रोझा यांनी सांगितले. माजी गुप्तहेर असलेल्या रोझा सध्या कॉर्पोरेट क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारच्या मानसिक प्रभाव आणि फसवणुकीच्या पद्धती ओळखण्याबाबत मार्गदर्शन करतात. त्यांच्या मते, हेरगिरीची सुरुवात प्रत्येक वेळी गोपनीय कागदपत्रे चोरण्यापासूनच होते असे नाही. कधी ती साध्या ओळखीपासून आणि विश्वास संपादन करण्यापासूनही होऊ शकते, असे रोझा यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.