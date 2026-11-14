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Honey Trap: आधी मैत्री, मग जवळीक अन् नंतर प्रेमाचं जाळं! हेरगिरीसाठी कसा केला जातो 'हनी ट्रॅप'चा वापर?

Former Russian agent Aliia Roza reveals about honey-trap operations: गुप्तहेर एखाद्या व्यक्तीशी संपर्क साधण्याआधी तिची सर्व माहिती काढतात, त्यानंतर त्या व्यक्तीचा विश्वास संपादन करतात आणि भावनिक जवळिकीचा वापर करून प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, असे माजी रशियन एजंटने सांगितले.
Former Russian agent Aliia Roza reveals about honey-trap operations

Former Russian agent Aliia Roza reveals about honey-trap operations

esakal

Ashok Jawale
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New Delhi: एनव्हिडियाचे माजी सीईओ जेन्सेन हुआंग हे हनीट्रॅपमध्ये अडकल्याची बातमी समोर आल्यानंतर उद्योग जगतात मोठी खळबळ उडाली होती. मात्र गुप्तचर संस्था आणि गुप्तहेर हनी ट्रॅप नेमका कसा लावतात आणि या सापळ्यात सावज अलगद कसे अडकते याबद्दलचे अनेक मोठे खुलासे माजी रशियन गुप्तहेर अलीया रोझा यांनी केले आहेत.

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