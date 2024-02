Budget 2024 : ब्रीफकेस ते टॅबलेट... गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये कशी बदलली बजेट सादर करण्याची पद्धत? जाणून घ्या सविस्तर...

3- संध्याकाळऐवजी सकाळी अर्थसंकल्प सादर होऊ लागला

1999 पर्यंत अर्थसंकल्प संध्याकाळी सादर होत असे. ही परंपरा इंग्रजांच्या राजवटीपासून सुरू होती. हे ब्रिटनच्या टाइम झोननुसार करण्यात आले होते, जिथे बजेट सकाळी 11 वाजता सादर केले जात होते. त्यानुसार भारतातील अर्थसंकल्प सायंकाळी पाच वाजता सादर करण्यात आला. पण 1999 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने ते बदलले. ही परंपरा मोडत तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सकाळी 11 वाजता देशासमोर अर्थसंकल्प सादर केला. (Instead of the evening, the budget was presented in the morning)