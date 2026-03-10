Gas Shortage Myths vs Reality

esakal

देश

Gas Shortage: 'एचपी गॅस'कडून निवेदन; देशात गॅसची काय परिस्थिती? स्पष्ट सांगितलं

HPCL clarifies that fuel shortage rumors are baseless: सोशल मीडियामध्ये काही लोक घरगुती वापराच्या गॅसची टंचाई निर्माण झाल्याचं सांगत आहेत. त्यामुळे लोक पटापट सिलिंडर बुकिंग करत असल्याचं दिसून येतंय.
Iran-Israel War: इराण-इस्रायल युद्धाचे परिणाम आता भारतात दिसून येऊ लागले आहेत. केंद्र सरकारने व्यावसायिक वापराच्या गॅस पुरवठ्यावर निर्बंध आणलेले आहेत. अत्यावश्यक सेवा आणि घरगुती वापराचा गॅस पुरवठा सुरु आहे. मात्र त्यासाठीही २१ दिवसांचे गॅस बुकिंगचे अंतर वाढवून २५ दिवस करण्यात आलेले आहेत.

