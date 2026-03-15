CM Yogi Adityanath: HPCL डबल मर्डर केसमध्ये CM योगी अ‍ॅक्शन मोडमध्ये! नराधम आरोपी एन्काऊंटरमध्ये जबर जखमी

Uttar Pradesh: बदायूं येथील एचपीसीएल प्लांटमध्ये डेप्युटी जनरल मॅनेजर सुधीर गुप्ता आणि AGM हर्षित मिश्राच्या दुहेरी हत्येप्रकरणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्वरित अ‍ॅक्शन घेत एसआयटी स्थापन केली आहे.
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेशातील बदायूं येथील एचपीसीएल (HPCL) बायोगॅस प्लांटमध्ये झालेल्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हत्येप्रकरणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कडक पावले उचलली आहेत. या दुहेरी हत्याकांडाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी SIT (विशेष तपास पथक) स्थापन करण्याचे आदेश दिले असून प्लांटच्या सुरक्षेसाठी तिथे कायमस्वरूपी पोलीस चौकीही उभारली आहे.

CM Yogi Adityanath

