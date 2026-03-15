उत्तर प्रदेशातील बदायूं येथील एचपीसीएल (HPCL) बायोगॅस प्लांटमध्ये झालेल्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हत्येप्रकरणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कडक पावले उचलली आहेत. या दुहेरी हत्याकांडाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी SIT (विशेष तपास पथक) स्थापन करण्याचे आदेश दिले असून प्लांटच्या सुरक्षेसाठी तिथे कायमस्वरूपी पोलीस चौकीही उभारली आहे..भरदिवसा गोळीबारबदायूं येथील एचपीसीएल प्लांटमध्ये गुरुवारी भरदिवसा झालेल्या गोळीबारात डेप्युटी जनरल मॅनेजर सुधीर गुप्ता आणि एजीएम हर्षित मिश्रा यांची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती..या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बरेलीच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन केली आहे. "गुन्हेगारांबाबत आमचे 'झिरो टॉलरन्स'चे धोरण असून यामागे काही मोठे कारस्थान असल्यास त्याचाही शोध घेतला जाईल," असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे..आरोपी जेरबंदया प्रकरणातील मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह ऊर्फ रामू याला पोलिसांनी गुरुवारी रात्री उशिरा चकमकीत अटक केली. पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या रामूने पोलिसांवर गोळीबार केला, ज्याला प्रत्युत्तर देताना पोलिसांच्या गोळीबारात त्याच्या दोन्ही पायांना जखम झाली आहे. या चकमकीत एक पोलीस शिपाईदेखील जखमी झाला आहे..हत्येमागचे कारण काय?आरोपी अजय हा या प्लांटमध्ये वेंडर म्हणून काम करत होता. मात्र, कामातील त्रुटींमुळे डेप्युटी जनरल मॅनेजर सुधीर गुप्ता यांनी त्याचे टेंडर रद्द करून त्याला ब्लॅकलिस्ट केले होते. याच रागातून त्याने थेट कॉन्फरन्स रूममध्ये घुसून दोघांवर अंधाधुंध गोळीबार केला..मोठा प्रशासकीय फेरबदलया घटनेनंतर बदायूंमध्ये मोठे प्रशासकीय बदल करण्यात आले आहेत. जिल्हा पोलीस प्रमुख (SSP) बृजेश सिंह यांची उचलबांगडी करण्यात आली असून त्यांच्या जागी अंकिता सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी स्थानिक पोलीस निरीक्षक आणि उपनिरीक्षकाला निलंबित करण्यात आले आहे.