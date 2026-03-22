World Sparrow Day : ३०० वर्षांची परंपरा! बिजनौरच्या हवेलीत चिमण्यांचे ‘राजघराणे’; जागतिक चिमणी दिनी बर्थडे सेलिब्रेशन

उत्तर प्रदेशातील बिजनौर जिल्ह्यात एक अशी हवेली आहे, जिथे माणसांपेक्षा जास्त चिमण्यांचे राज्य चालते. स्योहारा परिसरातील या 'गौरैया वाली हवेली'ने गेल्या ३०० वर्षांपासून निसर्ग संवर्धनाचा एक अनोखा वारसा जपला आहे..शहरांमधून चिमण्या वेगाने गायब होत असताना, शेख अकबर हुसैन यांच्या या ऐतिहासिक हवेलीत आजही २ ते अडीच हजार चिमण्यांचा चिवचिवाट ऐकू येतो. २० मार्च २०२६ रोजी 'जागतिक चिमणी दिना'निमित्त येथे चक्क केक कापून या इवल्याशा पक्ष्यांचा 'बर्थडे' साजरा करण्यात आला..मृत्यूपत्रात 'चिमण्यांची' शपथया कुटुंबाची परंपरा ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. जेव्हा या हवेलीची मालकी पुढच्या पिढीकडे सोपवली जाते, तेव्हा वडील आपल्या मुलांना बाकायदा मृत्यूपत्रात लिहून देतात की, "हवेलीचा ढांचा कधीही बदलला जाणार नाही आणि चिमण्यांना कधीही हाकलले जाणार नाही." सध्या शेख जमाल आणि त्यांचा मुलगा फराज शेख ही जबाबदारी अत्यंत निष्ठेने पार पाडत आहेत..चिमण्यांसाठी कडक नियम आणि विशेष 'डाएट'या हवेलीत चिमण्यांच्या आरामासाठी अनेक गोष्टींची काळजी घेतली जाते:. एकदा पंख्यामुळे एका चिमणीला इजा झाली होती, तेव्हापासून हवेलीत पंखे चालवले जात नाहीत.संध्याकाळी चिमण्यांना त्रास होऊ नये म्हणून दिवे कमी केले जातात..दिवसातून तीन वेळा हवामानानुसार बाजरी, गहू, बिस्किटांचा चुरा, दलिया आणि भात दिला जातो. रात्री चिमण्या छतावर आणि मुंडेरीवर झोपतात, त्यामुळे रात्री कोणालाही छतावर जाऊ दिले जात नाही..लग्नाकार्यातही 'ड्युटी'कुटुंबात कितीही मोठे लग्न असो किंवा कार्यक्रम, घरातील किमान एक सदस्य चिमण्यांच्या दाणापाण्यासाठी नेहमी घरीच थांबतो. फराज शेख यांच्या पत्नी वानिया सिद्दीकी यांनीही आता या परंपरेत स्वतःला झोकून दिले आहे. वनविभागाचे अधिकारी शशांक गुप्ता आणि रेंजर महेश गौतम यांनीही या हवेलीला भेट देऊन येथील शिस्तीचे कौतुक केले आहे..निसर्ग वाचवण्याचे आवाहनडॉ. मनोज वर्मा यांच्या मते, आधुनिक सिमेंटच्या घरांमध्ये चिमण्यांना घरटी बांधायला जागाच उरलेली नाही, त्यामुळे त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. फराज शेख यांनी सर्वांना आवाहन केले आहे की, आपल्या छतावर पक्ष्यांसाठी पाणी आणि थोडे अन्न नक्की ठेवा.बिजनौरची ही हवेली संपूर्ण जगाला संदेश देत आहे की, जर माणसाने ठरवले तर निसर्ग आणि पक्षी आपल्या घरात पुन्हा आनंदाने परतू शकतात.