UP Tourism: हत्तींचं 'नवं घर' तयार!! युपीत एलिफंट रिझर्व्हला मंजुरी; शेतकऱ्यांनाही मिळणार मोठा दिलासा

उत्तर प्रदेश : विशालकाय हत्तींच्या संवर्धनासाठी आणि निसर्गप्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे! उत्तर प्रदेशातील दुधवा आणि पिलीभीत व्याघ्र प्रकल्पांच्या संयुक्त वनक्षेत्रात लवकरच 'तराई हत्ती राखीव क्षेत्र' (Terai Elephant Reserve - TER) साकारले जाणार आहे. येत्या दोन महिन्यांत या क्षेत्राची अधिकृत अधिसूचना निघण्याची शक्यता आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने या प्रकल्पाला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. यामुळे उत्तर प्रदेशातील वन्यजीव व्यवस्थापनाला मोठी ताकद मिळणार आहे..'प्रोजेक्ट एलिफंट १९९२' ला मिळणार नवसंजीवनीहे नवीन हत्ती राखीव क्षेत्र केंद्र सरकारच्या 'प्रोजेक्ट एलिफंट' (१९९२) अंतर्गत विकसित केले जाणार आहे. आशियाई हत्तींच्या नैसर्गिक अधिवासाचे रक्षण करणे आणि त्यांच्या स्थलांतराच्या मार्गातील (Corridors) अडथळे दूर करणे हे या प्रोजेक्टचे उद्दिष्ट असून या प्रकल्पामुळे राज्याला हत्तींच्या देखभालीसाठी केंद्र सरकारकडून तांत्रिक आणि आर्थिक मदत मिळेल..शेतकऱ्यांसाठी 'वरदान' ठरणार हा प्रकल्पभारत-नेपाळ सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांना अनेकदा हत्ती आणि मानवी संघर्षाचा सामना करावा लागतो. या रिझर्व्हमुळे त्यांना मोठा फायदा होईल. पावसाळ्यात स्थलांतरित हत्तींकडून होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी आता शेतकरी केंद्र सरकारकडून थेट नुकसान भरपाई मिळवण्यास पात्र ठरतील.रामनगर, ढाकिया, महाराजपूर आणि गोरखदिब्बी यांसारख्या पिलीभीतच्या गावांमधील नागरिकांना हत्तींच्या हल्ल्यांपासून सुरक्षा देण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जातील..नेपाळहून येणाऱ्या पाहुण्यांचे हक्काचे घरसध्याची संख्या: दुधवा व्याघ्र प्रकल्पात सध्या सुमारे १४९ जंगली हत्ती आणि २५ पाळीव हत्ती वास्तव्यास आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, नेपाळच्या 'रॉयल शुक्लाफांटा वन्यजीव अभयारण्यातून' अन्नाच्या आणि पाण्याच्या शोधात मोठ्या संख्येने हत्ती या भागात येतात. 'TER' मुळे त्यांना आता सुरक्षित निवारा मिळणार आहे..मानव-हत्ती संघर्ष कमी होणारउत्तर प्रदेशचे मुख्य वन्यजीव रक्षक संजय सिंह यांनी सांगितले की, "या प्रकल्पामुळे केवळ हत्तींचेच रक्षण होणार नाही, तर तराई क्षेत्रातील मानव-हत्ती संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल. यासाठी वेगळे कडक नियम करण्याची गरज भासणार नाही, कारण हत्ती राखीव क्षेत्राचे नियम हे व्याघ्र प्रकल्पाच्या नियमांशी मिळतेजुळतेच असतात.".निसर्ग पर्यटनाला चालना३००० चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेले हे क्षेत्र वन्यजीव प्रेमींसाठी एक नवीन आकर्षण ठरेल. यामुळे स्थानिक पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी आणि पिलीभीत या जिल्ह्यांच्या समृद्ध वनसंपदेत आता हत्तींच्या चीत्कार अधिक सुरक्षितपणे घुमताना दिसतील.