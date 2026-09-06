Nepal Floods: माणुसकीचे दर्शन! कुटुंबाबरोबरच पूरग्रस्तांच्या शोधासाठी प्रयत्न; आप्त हरवले...तरीही इतरांसाठी धडपड

काठमांडू: महापुराने कोणाचा भाऊ हिरावून घेतला, कोणाचे कुटुंबच बेपत्ता झाले. घरातील माणसांचा शोध घेण्याची धडपड सुरू असतानाच आजूबाजूला मदतीसाठी आर्त हाका ऐकू येत होत्या. स्वतःचे दुःख मनात दडवून अनेक वाचलेले नेपाळी नागरिक मात्र त्या हाकांना प्रतिसाद देत मदतकार्यात उतरले आहेत. आपल्या माणसांचा शोध घेतानाच ते अनोळखी जीव वाचवण्यासाठी धावत आहेत. संकटाने त्यांच्याकडून सर्व काही हिरावून घेतले; पण माणुसकी मात्र कायम असल्याचे चित्र आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...जलप्रलयात सुदीप कुमार न्यौपाने यांचा धाकटा भाऊ प्रदीप आणि सहकारी जनक असे दोघे वाहून गेले. या आघातातून सावरल्यानंतर रसुवा येथील विस्थापितांसाठी अन्न आणि मदत साहित्य पोहोचवण्यासाठी न्यौपाने घराबाहेर पडले.नुवाकोटमध्ये सुचित जोशी यांच्या कुटुंबातील चार जण बेपत्ता आहेत. ते त्यांच्या शोध घेत असून इतर पूरग्रस्तांनाही मदत करीत आहेत..मृतदेह छिन्नविछिन्न स्थितीत!नेपाळमधील जलप्रलयातील मृतांची संख्या शनिवारी एक हजार ३४४ वर पोहोचली आहे. दीर्घ काळ पाणी, मलब्यात राहिल्याने हे मृतदेह छिन्नविछिन्न स्थितीत आहेत. बचाव पथकांकडून अद्याप बेपत्ता असलेल्या अंदाजे चार हजार ९०० लोकांचा शोध सुरू आहे. आतापर्यंत हाती आलेल्या मृतदेहांपैकी ७५८ प्रौढ आणि ८५ मुले आहेत, तर ५०१ मृतदेह खराब अवस्थेत आढळले. प्रदीर्घ काळ पाण्यात राहिल्याने आणि ढिगाऱ्याखाली दबले गेल्याने मृतदेहांची ही अवस्था झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या आपत्तीत मृत्युमुखी पडलेल्यांची ओळख पटवण्यासाठी पोलिसांनी आतापर्यंत २, २७२ ‘डीएनए’ नमुने गोळा केले आहेत. यामध्ये १, २६० नमुने मृतदेहांचे, तर १, ०१२ नमुने नातेवाइकांचे आहेत..बोगद्यात वेगाने बचावकार्यपूरग्रस्त रसुवा जिल्ह्यातील चिलिमे बोगद्यात अडकलेल्यांच्या सुटकेसाठी भारतीय बचाव पथक आणि नेपाळी सैन्य युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहेत. बचावकार्यासाठी अवजड यंत्रसामग्री पोहोचवण्यासाठी या पथकाने बोगद्यात तात्पुरता रस्ता तयार केला असल्याची माहिती शनिवारी अधिकाऱ्यांनी दिली. बचावकार्यात अडथळा ठरणारे पाणी बाहेर काढण्यासाठी काल पथकाने खोलवर खोदकाम केले. .Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.नेपाळमधील भारताचे राजदूत नवीन श्रीवास्तव यांनी ‘एक्स’वर माहिती देताना सांगितले की, भारतीय बचाव पथकाने नेपाळी सैन्याच्या मदतीने चिलीमे बोगद्यातील पाणी उपसले आहे; तसेच अवजड उपकरणे नेण्यासाठी तात्पुरता मार्ग तयार करण्यात आला असून, पथकातील डॉक्टरांनी स्थानिक नागरिकांसाठी आरोग्य शिबिरही आयोजित केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.