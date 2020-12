संपत्ती हडपण्यासाठी पत्नीला विजेचा शॉक देणाऱ्या पतीला अटक 

तिरुअनंतपुरम - संपत्ती हडपण्यासाठी पत्नीला विजेचा शॉक देऊन खून करणाऱ्या पतीला केरळ पोलिसांनी आज अटक केली. विशेष म्हणजे पत्नी ही सुमारे २३ वर्षांनी मोठी होती. ही घटना तिरुअनंतपुरमच्या उपनगरातील थेरेसियापुरम काराकोरम येथे घडली. शाखाकुमारी (वय ५१) असे मृत पत्नीचे नाव असून अरुण (वय २८) असे पतीचे नाव आहे. त्यांच्या विवाहाला दोनच महिने झाले होते. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा शाखाकुमारी ही दोन वर्षापूर्वी अरुणला भेटली होती आणि या भेटीचे रूपांतर प्रेमात झाले. शेवटी त्यांनी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार दोन महिन्यांपूर्वी विवाह केला. तिचा स्वत:चा व्यवसाय होता तर अरुण हा रुग्णालयात कामाला होता. शाखाकुमारीने अरुणला दहा लाख आणि मोटार भेट दिली होती. परंतु शाखाकुमारीचे वय अधिक असल्याने अरुण नाराज राहत होता. त्यामुळे तो तिला सतत पैसे मागायचा. शनिवारी सकाळी त्याने आपली पत्नी बेशुद्ध पडल्याचे शेजाऱ्यांना सांगितले. त्यामुळे शेजारचे धावत आले, परंतु त्यांना फरशीवर आणि पलंगावर तिच्या रक्ताचे डाग दिसले. तिला तत्काळ काराकोन्नमच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात नेण्यात आले. त्यावेळी डॉक्टरांनी हत्येचा संशय व्यक्त केला आणि पोलिसांनी खाक्या दाखवताच अरुणने गुन्हा कबूल केला. तिला बेशुद्ध अवस्थेत विजेचे शॉक दिले. तिची मालमत्ता हडप करण्यासाठी त्याने तिचा खून केला असावा, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

