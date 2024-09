देश

पती अंघोळच करायचा नाही, फक्त अंगावर गंगाजल शिंपडायचा; लग्नाच्या 40 दिवसातच पत्नीने घेतला घटस्फोट

husband would not take a bath Wife divorced: पती महिन्यातून एक ते दोन वेळाच अंघोळ करायचा. त्यामुळे त्यांच्या अंगाला वाईट वास यायचं. हे सहन न झालेल्याने पत्नीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला.