YouTube Tutorials Fake Currency Racket : यूट्यूबवरील व्हिडिओ पाहून छापल्या चक्क ६.७८ कोटींच्या बनावट नोटा! नंतर स्वतःच 'पोलीस' बनून लोकांना लुटलं; धक्कादायक प्रकार उघडकीस

कोणत्याही क्राईम थ्रिलर सिनेमाची पटकथा फिकी पडावी असा एक अत्यंत थक्क करणारा आणि अजब आंतरराज्यीय गुन्हेगारी प्रकार तेलंगणातील हैदराबादमध्ये उघडकीस आला आहे. कोणत्याही मोठ्या पदवीचे किंवा शिक्षणाचे ज्ञान नसताना, केवळ यूट्यूबवरील (YouTube) ट्युटोरियल्स आणि व्हिडिओ पाहून एका टोळीने चक्क ५०० रुपयांच्या ६ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या हुबेहूब बनावट नोटा छापून काढल्या. इतकेच नाही, तर या नोटा बाजारात चालवण्यासाठी या टोळीने 'तोतया पोलीस' बनून खऱ्या नोटा घेऊन येणाऱ्या सावजांनाच लुटण्याचा दुहेरी खेळ सुरू केला होता..हैदराबाद पोलिसांनी रामोजी फिल्म सिटीजवळ अत्यंत गोपनीय सापळा रचून या टोळीच्या चार प्रमुख सदस्यांना रंगेहाथ बेड्या ठोकल्या असून, त्यांच्याकडून जप्त केलेला ६.७८ कोटींचा खजिना पाहून पोलीस अधिकारीही अवाक झाले आहेत..Bageshwar Baba Controversial Statement Row : "ईशनिंदेला माफी नाही, राज्यात पाय ठेवू देणार नाही!"; प्रभू श्रीकृष्णावरील 'त्या' विधानावरून देशात मोठा भडका; दोन दिग्गज नेत्यांमध्ये थेट युद्ध.यूट्यूबवरून शिकले नोटांची लांबी, रुंदी अन् हिरवा धागा बसवण्याचे तंत्र!पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टोळीचा मुख्य सूत्रधार तांत्रिकदृष्ट्या जास्त शिकलेला नव्हता. मात्र, कमी वेळात कोट्यधीश होण्याच्या हव्यासापोटी त्याने सोशल मीडिया आणि यूट्यूबचा आधार घेतला. यूट्यूबवर भारतीय चलनातील ५०० रुपयांच्या खऱ्या नोटेचे सुरक्षितता निकष, मायक्रो-प्रिंटिंग, वॉटरमार्क आणि लांबी-रुंदीचे नेमके मिलिमीटर (mm) मोजमाप देणारे व्हिडिओ त्याने रात्रंदिवस पाहिले.अद्ययावत मशिनरी : मुंबईतून १५ ते २० हजार रुपयांचे हाय-क्वालिटी कलर प्रिंटर्स आणि गुजरातमधून नोटांची अगदी अचूक कटिंग करणारी महागडी कटर मशिन मागवली गेली.भाड्याच्या खोलीत उत्तम प्रतीचा कागद आणि हिरव्या रंगाचा सिक्युरिटी थ्रेड वापरून त्यांनी अक्षरशः हुबेहूब दिसणाऱ्या ५०० च्या बनावट नोटांचे ढीग तयार केले..Ayodhya Deepotsav 2026 New World Record : अयोध्येत ३० लाख दिव्यांसोबत घडणार अद्भूत चमत्कार! रामनगरीत 'त्या' परदेशी सादरीकरणाने जगभरातील भाविक थक्क होणार.१ लाखाच्या बदल्यात ४ लाख देण्याचे आमिष; मग सुरू व्हायचा 'तोतया पोलिसां'चा राडाया टोळीची फसवणूक करण्याची पद्धत अत्यंत धूर्त होती:ते गरजवंत किंवा पैशांची हाव असलेल्या लोकांना संपर्क साधून, "१ लाख रुपयांच्या खऱ्या नोटा दिल्यास आम्ही तुम्हाला ३ ते ४ लाखांच्या नोटा देऊ," असे आमिष दाखवायचे. विश्वास बसावा म्हणून सुरुवातीला काही अस्सल नोटा दाखवल्या जायच्या.ठरल्याप्रमाणे जेव्हा ग्राहक स्वतःच्या खऱ्या नोटांची बॅग घेऊन निर्जनस्थळी पोहोचायचा, तेव्हा या टोळीतील इतर साथीदार बनावट पोलीस अधिकारी बनून तिथे अचानक छापा टाकायचे!या तोतया पोलिसांच्या हातात बनावट पोलीस ओळखपत्र, वॉकी-टॉकी, बनावट पिस्तूल आणि गाडीवर बनावट पोलीस नंबरप्लेट असायची. "तुम्ही काळा पैसा बदलण्याचा गुन्हा करत आहात, तुम्हाला अटक करतो," असा धाक दाखवून ते त्या ग्राहकाला धमकावायचे आणि त्याचे मूळ खरे पैसे घेऊन पसार व्हायचे!.फिल्मी स्टाईल सापळा; चार जण गजाआड, मुख्य साहित्य जप्तपैशांच्या लालसेपोटी स्वतःचे खरे लाखो रुपये गमावून बसलेल्या नागरिकांना पोलिसांकडे जाणेही शक्य नव्हते, कारण ते स्वतःच बेकायदेशीर व्यवहारात सहभागी होते. याच गोष्टीचा गैरफायदा घेऊन या टोळीने अनेकांना कोट्यवधींचा चुना लावला होता. गुप्त माहितीच्या आधारे हैदराबाद पोलिसांनी सापळा रचून या चौघांना घेरले. त्यांच्याकडून ६ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या ५०० च्या बनावट नोटा, उच्च दर्जाचे कलर प्रिंटर्स, नोटा कटिंग मशिन, बनावट पिस्तूल, वॉकी-टॉकी, लॅपटॉप आणि तोतया पोलिसांची ओळखपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. या रॅकेटचे धागेदोरे इतर कोणत्या राज्यांपर्यंत पसरले आहेत का, याचा पोलीस कसून तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.