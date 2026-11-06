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YouTube Tutorials Fake Currency Racket : यूट्यूबवरील व्हिडिओ पाहून छापल्या चक्क ६.७८ कोटींच्या बनावट नोटा! नंतर स्वतःच 'पोलीस' बनून लोकांना लुटलं; धक्कादायक प्रकार उघडकीस

Duplicate Currency and Fake Police Double Trap : १ लाखाच्या बदल्यात ४ लाख देण्याचे आमिष; बनावट पिस्तूल, वॉकी-टॉकी अन् आयडी कार्ड, हैद्राबाद पोलिसांच्या कारवाईने गुन्हेगारी जगतात खळबळ
Duplicate Currency and Fake Police Double Trap

Duplicate Currency and Fake Police Double Trap

sakal
Vinayan
Updated on

कोणत्याही क्राईम थ्रिलर सिनेमाची पटकथा फिकी पडावी असा एक अत्यंत थक्क करणारा आणि अजब आंतरराज्यीय गुन्हेगारी प्रकार तेलंगणातील हैदराबादमध्ये उघडकीस आला आहे. कोणत्याही मोठ्या पदवीचे किंवा शिक्षणाचे ज्ञान नसताना, केवळ यूट्यूबवरील (YouTube) ट्युटोरियल्स आणि व्हिडिओ पाहून एका टोळीने चक्क ५०० रुपयांच्या ६ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या हुबेहूब बनावट नोटा छापून काढल्या. इतकेच नाही, तर या नोटा बाजारात चालवण्यासाठी या टोळीने 'तोतया पोलीस' बनून खऱ्या नोटा घेऊन येणाऱ्या सावजांनाच लुटण्याचा दुहेरी खेळ सुरू केला होता.

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