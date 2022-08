Hyderabad : कैद्याने बंदुक सोडून केली पुस्तकांशी मैत्री; कारागृहात राहून मिळवल्या 3 पदव्युत्तर पदवी

By

अनेक गुन्हेगारांना त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी तुरुंगात राहण्याची शिक्षा केली जाते. त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांची शिक्षा म्हणून त्यांना कारागृहात ठेवले जाते. परंतु अशावेळी कारागृहातील कैद्यांकडून विविध प्रकारची कामे करवून घेतली जातात. दरम्यान, याच कैद्यांच्या जीवनाशी निगडीत एक सकारात्मक बातमी सध्या समोर आली आहे. एका 54 वर्षांचा कैदी पीबीव्ही गणेश याने तुरुंगात असताना वेळेचा सदुपयोग करत एक शिक्षणाची कास धरली आहे. त्याने तरुंगात राहत आता तिसरी मास्टर डिग्री मिळवली आहे. (hyderabad former maoist got a third master degree)

हैदराबाद येथील डॉ. बी. आर आंबेडकर मुक्त विद्यापीठाच्या 24 व्या दीक्षांत समारंभात त्याने तिसरी पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे. ही घटना हैदराबादमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे. एकेकाळी पेनऐवजी शस्त्र हातात घेतलेल्या गणेशला मागील काही वर्षांपूर्वी न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा दिली होती. ओंगोले येथील खासदाराच्या हत्येप्रकरणी त्याला पकडण्यात आले होते. यानंतर दोषी ठरल्यावर त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. त्यामुळे गणेशचा एक गुन्हेगार ते तीन पदव्युत्तर पदवी मिळवण्यापर्यंतचा प्रवास इतर कैद्यांसाठी एक उदाहरण बनला आहे.

हेही वाचा: CWG 2022: पी व्ही सिंधूने रचला इतिहास; भारताची 19 व्या सुवर्णपदकाला गवसणी

शनिवारी या शहरातील विद्यापीठाच्या २४ व्या दीक्षांत समारंभात गणेशसह चेर्लापल्ली कारागृहातील आणखी १३ कैद्यांनी पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे. दरम्यान, ओंगोलचे तत्कालीन खासदार मागुंता सुब्बरामी रेड्डी यांच्या हत्येप्रकरणी गणेशला 1995 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तुरुंगात आल्यानंतर त्यांनी मानसशास्त्रात एमएस्सी पदवी मिळवली. तुरुंगात असताना त्यांनी समाजशास्त्र आणि राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे.

आपल्या पत्नीसह दीक्षांत समारंभात सहभागी झालेल्या गणेशने सांगितले की, 'त्याला त्याच्या कुटुंबासोबत रहायचे आहे. या वर्षी त्याची सुटका झाली तर तो राज्यशास्त्र किंवा मानसशास्त्रात डॉक्टरेट करणार आहे. गणेशने वयाच्या अवघ्या २७ व्या वर्षी खासदाराची हत्या केली होती. त्यावेळी ते भौतिकशास्त्रात पदवीधर होते.

हेही वाचा: बाळासाहेब ठाकरेंनी लावलेले शिवाजी पार्कवरील झाड कोसळले

गणेशसोबत चेर्लापल्ली तुरुंगातील ३८ वर्षीय आमेर मोहम्मद जमाल यानेही पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे. तो जन्मठेपेची शिक्षाही भोगत आहे. ते म्हणाले, माझ्या कुटुंबासाठी हा अभिमानाचा दिवस आहे. माझे वडील हयात असते तर त्यांना खूप आनंद झाला असता. 29 वर्षीय डी. संतोष कुमारनेही या दोघांसोबत पदवी मिळवली आहे. पदवी मिळाल्यानंतर तुरुंगातून सुटल्यानंतर नोकरी मिळेल, अशी आशा त्यांना आहे. हत्येप्रकरणी तो वयाच्या १८ व्या वर्षापासून तुरुंगात आहे.