Yogi Adityanath Video: मला चिप्स पाहिजेत!’ चिमुकल्याची निरागस मागणी ऐकून CM योगी आदित्यनाथही हसले; व्हिडिओ व्हायरल

गोरखपूर येथील गोरखनाथ मंदिरात सध्या मकर संक्रांतीचा उत्साह आहे. यावेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाविकांच्या भेटीगाठी घेत असताना एका छोट्या मुलाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. मुख्यमंत्री एका खुर्चीवर बसलेले असताना हा चिमुकला धाडसाने त्यांच्या जवळ पोहोचला. योगीजींनीही हसून त्याचे स्वागत केले आणि प्रेमळ स्वरात विचारले, 'आणखी काय हवे तुला, सांग?' त्यावर या छोट्या पाहुण्याने मुख्यमंत्र्यांच्या कानात हळूच सांगितले, 'मला चिप्स पाहिजेत!'.चिमुकल्याची ही निरागस मागणी ऐकताच कडक शिस्तीचे मानले जाणारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनमोकळेपणाने हसू लागले. तिथे उपस्थित असलेले अधिकारी आणि कर्मचारीही हा संवाद ऐकून खळखळून हसले. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने त्या मुलासाठी चिप्स मागवण्याच्या सूचना दिल्या. या १४ सेकंदांच्या व्हिडिओने नेटकऱ्यांची मने जिंकली असून मुख्यमंत्र्यांचा हा हळवा कोपरा चर्चेचा विषय ठरला आहे..नेपाळच्या राजघराण्याकडून 'खिचडी' अर्पणया मजेशीर प्रसंगापूर्वी, मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर पहाटे ४ वाजता मुख्यमंत्री आणि गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यांनी गुरु गोरखनाथ यांना पवित्र खिचडी अर्पण केली. लोकमान्यतेनुसार, त्रेतायुगापासून ही परंपरा चालत आली आहे. विशेष म्हणजे, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नेपाळच्या राजघराण्याकडून पाठवण्यात आलेली खिचडी मोठ्या श्रद्धेने अर्पण करण्यात आली..श्रद्धेचा जनसागर आणि भव्य मेळामुख्यमंत्र्यांच्या पूजेनंतर मंदिराचे दरवाजे सर्वसामान्यांसाठी उघडण्यात आले. कडाक्याच्या थंडीची पर्वा न करता लाखो भाविकांनी पहाटेपासूनच लांबच लांब रांगा लावल्या होत्या. गोरखनाथ बाबांना खिचडी अर्पण केल्यानंतर भाविकांनी मंदिर परिसरात भरलेल्या अवाढव्य मेळ्याचा आनंद लुटला. या मेळ्यामध्ये गृहपयोगी वस्तूंची खरेदी आणि मनोरंजनासाठी आलेल्या पाळण्यांमध्ये लहान मुलांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.अशा प्रकारे भक्ती, परंपरा आणि एका चिमुकल्याच्या निरागस मागणीने यंदाचा गोरखपूरचा मकर संक्रांतीचा उत्सव संस्मरणीय ठरला आहे..