UP Career Guidance: IAS-IPS अधिकारी आता थेट शाळेत; १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना करिअरचे धडे देणार योगी सरकार

लखनौ : उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधींची योग्य माहिती मिळावी, यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारने नवा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यात तैनात असलेले तरुण IAS, IPS आणि IFS अधिकारी दरमहा किमान एका इंटरमिजिएट म्हणजेच १२ वीच्या शाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत.या उपक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना केवळ अभ्यासाचे मार्गदर्शन करणे नसून, त्यांना भविष्यातील करिअरच्या विविध संधींची माहिती देणे आणि योग्य नियोजनासाठी तयार करणे हा आहे..दर महिन्याला एका शाळेत संवादअप्पर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षण) पार्थ सारथी सेन शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.जिल्हाधिकारी दर महिन्याचे कार्यक्रमाचे वेळापत्रक तयार करतील. जिल्ह्यातील तरुण अधिकारी या संवाद सत्रांमध्ये सहभागी होतील. कार्यक्रमाचा नियमित आढावा विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा विद्यालय निरीक्षक (DIOS) घेणार आहेत. प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत मागील महिन्यात झालेल्या कार्यक्रमांचा संक्षिप्त अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे..अभ्यासापासून ताणतणाव व्यवस्थापनापर्यंत मार्गदर्शनया संवाद सत्रांमध्ये विद्यार्थ्यांना विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. ध्येय निश्चिती, प्रभावी अभ्यास पद्धती, वेळेचे नियोजन, आत्मशिस्त आणि ताणतणावाचे व्यवस्थापन याबाबत अधिकारी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करतील.याशिवाय विद्यार्थ्यांना UPSC, UPPSC, UPSSSC, SSC, NDA, IIT-JEE, NEET आणि CUET यांसारख्या विविध स्पर्धा परीक्षांची माहिती दिली जाईल. या परीक्षांची तयारी कशी करावी, अभ्यासाचे नियोजन कसे करावे आणि उपलब्ध संधींचा फायदा कसा घ्यावा, यावरही संवाद साधला जाणार आहे..आधुनिक कौशल्यांवरही भरबदलत्या काळातील आवश्यक कौशल्यांची माहिती विद्यार्थ्यांना मिळावी, यासाठी वित्तीय साक्षरता, संवाद कौशल्य, व्यवसाय व्यवस्थापन आणि सायबर सुरक्षेसारख्या विषयांवरही चर्चा केली जाणार आहे.यासोबतच व्यसनमुक्ती, आत्मविश्वास वाढवणे आणि वैयक्तिक विकास यांसारख्या विषयांवरही विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधला जाणार आहे. त्यामुळे हा उपक्रम केवळ करिअर मार्गदर्शनापुरता मर्यादित न राहता विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर केंद्रित असणार आहे..स्टार्टअप आणि सरकारी योजनांचीही माहितीउच्च तंत्रज्ञान शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, स्टार्टअप आणि उद्योजकतेच्या क्षेत्रातील संधींबाबतही विद्यार्थ्यांना माहिती दिली जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तरुणांसाठी असलेल्या विविध योजनांची माहिती देऊन त्यांना उपलब्ध संधींचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे.अधिकारी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये थेट संवाद होत असल्याने ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील विद्यार्थ्यांना करिअरच्या विविध पर्यायांची माहिती मिळण्यास मदत होईल. विशेषतः पारंपरिक शिक्षण आणि काही ठरावीक करिअर पर्यायांपलीकडे उपलब्ध असलेल्या संधी विद्यार्थ्यांसमोर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे..प्रश्नोत्तरांवर विशेष भरया कार्यक्रमांमध्ये केवळ अधिकाऱ्यांची भाषणे न ठेवता विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शंका आणि अडचणी समजून घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.जिल्ह्यातील तरुण प्रशासनिक अधिकारी आपल्या अनुभवातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार असल्याने स्पर्धा परीक्षा, उच्च शिक्षण, सरकारी सेवा आणि उद्योजकतेकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.