कलेक्टरनं ऑफिसमध्येच केला बलात्कार; महिलेचा गंभीर आरोप

रायपूर : पतीला नोकरीवरून निलंबित करण्याची भीती आणि कामाचं आमिष दाखवून माजी जिल्हाधिकाऱ्यानं बलात्कार केला असल्याचा धक्कादायक आरोप एका महिलेने केला आहे. ही घटना छत्तीसगडमधील जांजगीर चंपा जिल्ह्यात घडली आहे.

या महिलेनं माजी जिल्ह्याधिकाऱ्यावर अश्लील भाषेत मेसेज, व्हिडीओ पाठवून बोलल्याचा आणि लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच ऑफिसातच तिचे लैंगिक शोषण केले असल्याचाही आरोप केला आहे. माजी जिल्हाधिकारी जनक प्रसाद पाठक यांच्या विरोधात महिलेनं ही तक्रार दाखल केली आहे. एका सामाजिक संस्थेचे कामानिमित्तानं जिल्हाधिकाऱ्यांना ही महिला कार्यालयात भेटायला गेली होती. त्यावेळी तिच्याकडून मोबाईलनंबर घेऊन काम झाल्यानंतर फोन करेन असं सांगितलं. कामाऐवजी या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तिच्यासोबत अश्लील मेसेज पाठवणं, व्हिडीओ पाठवण्यास सुरुवात केली असल्याचेही तिने म्हटले आहे.

Chhattisgarh: FIR registered against the then collector of Janjgir-Champa dist JK Pathak for allegedly raping a woman on May 15. SP (in pic) says "She alleged that he used to send her obscene messages & raped her in his office. Mobile records verified. FIR registered, probe on." pic.twitter.com/nnhtq3b0QO

