IDBI Bank Privatisation : आयडीबीआय बँक झाली पूर्णपणे खाजगी! ५२,८७८ कोटी रुपयांना ६०% हिस्सा कॅनेडियन कंपनीला विकण्यास मंजुरी

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीची बँक असलेल्या आयडीबीआय बँकेच्या (IDBI Bank) खाजगीकरणावर केंद्र सरकारने अखेर अंतिम आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा कॅनडाच्या 'कॅनडा इंक' (Canada Inc) कंपनीला तब्बल ५२,८७८ कोटी रुपयांना विकण्याच्या प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या महाकरारामुळे आयडीबीआय बँक आता अधिकृतरीत्या पूर्णपणे खाजगी बँक बनली असून, भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी परकीय गुंतवणूक ठरली आहे..सरकार आणि एलआयसीकडे किती हिस्सा उरणार?या निर्गुंतवणूक करारानुसार, केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) यांनी बँकेतील आपल्या संयुक्त मालकीचा मोठा हिस्सा विकला आहे. या ऐतिहासिक व्यवहारानंतर बँकेमध्ये कॅनडा इंककडे ६०.७२ टक्के बहुसंख्य मालकी हक्क असतील. उर्वरित भागीदारीत केंद्र सरकारकडे केवळ १५ टक्के, तर एलआयसीकडे सुमारे १९ टक्के हिस्सा शिल्लक राहणार आहे..Gunratna Sadavarte on Eknath Shinde : "ठाण्यातले किती रिक्षावाले बंगल्यात राहतात?"; सदावर्तेंचा खोचक सवाल, एकनाथ शिंदेंच्या राजीनाम्याची मागणी.पुढील ३ वर्षे बँकेचे नाव बदलणार नाहीकरारातील महत्त्वाच्या अटीनुसार, बँकेची मालकी जरी विदेशी कंपनीकडे गेली असली, तरी पुढील तीन वर्षांपर्यंत बँकेचे नाव 'आयडीबीआय बँक' असेच राहील; त्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही. .तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरच नाव बदलण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. या मोठ्या व्यवहारामुळे निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत मोठा महसूल जमा होणार आहे. मात्र, एकेकाळच्या नामांकित सरकारी बँकेचे नियंत्रण थेट विदेशी कंपनीच्या हाती गेल्याने या निर्णयाची आर्थिक आणि राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.