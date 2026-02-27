देश

Bank Fraud: मॅनेजरने पत्नी आणि मेव्हण्यासोबत उडवले ५९० कोटी; देशातील मोठ्या बँकेतून पैसे कसे गायब झाले?

Sandip Kapde
नवी दिल्ली : आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या चंदीगड शाखेत सुमारे ५९० कोटी रुपयांचा भला मोठा अपहार झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घोटाळ्यामागे बँकेचे माजी मॅनेजर ऋभव ऋषी यांचा हात असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले असून, त्यांनी पत्नी आणि मेहुण्यासोबत मिळून सरकारी निधीची फसवणूक केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. हरियाणा सरकारच्या विविध विभागांच्या खात्यांमधून पैसे काढून ते खासगी कंपनीत वळवण्यात आले.

