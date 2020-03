माझे चुकले असेल तर फाशी द्या - कुलदीप सेंगर

नवी दिल्ली - जर मी काही चुकीचे केले असेल तर मला फाशी देण्यात यावी आणि माझ्या डोळ्यात अॅसिड टाकून ते फोडण्यात यावेत, असा अजब युक्तिवाद उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील प्रमुख सूत्रधार कुलदीप सेंगरने गुरुवारी न्यायालयात केला. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सेंगरवर उन्नाव बलात्कार पीडित मुलीच्या वडिलांच्या मृत्युप्रकरणी दंडनीय मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सेंगरने आपण निर्दोष असल्याचे न्यायालयासमोर आज सांगितले. सुनावणी सुरू असताना न्या. धर्मेश शर्मा यांच्यासमोर बोलताना त्याने पीडितेच्या वडिलांच्या मृत्यू प्रकरणात आपला हात नसल्याचे सांगताना मृत्यू समयी पीडितेचे वडील हे न्यायालयीन कोठडीत होते. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यू मागे माझा कुठलाही सहभाग नाही असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणी जर मी दोषी असेल तर मला फाशी द्या आणि माझे डोळे अॅसिड टाकून फोडून टाका अथवा मला न्याय असा युक्तिवादही त्याने यावेळी केला. तसेच मला दोन मुली असून मला निर्दोष मुक्त करण्यात यावे असे आवाहनही त्याने न्याधिशांकडे केले. तसेच या प्रकरणात सेंगर सोबत अटक करण्यात आलेल्या सर्व आरोपींनी पीडितेच्या वडलांच्या मृत्यू प्रकरणात आपला कुठल्याही प्रकारे सहभाग नव्हता असे म्हटले आहे.

