-जयदीप पाठकजी पणजी : देश-विदेशातील विविध विषयांवरचे चित्रपट ५७ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दाखवले जात आहेतच. त्याचबरोबर कथेतर अर्थात ‘नॉन फीचर फिल्म’ विभागात वैविध्यपूर्ण विषयांवरील चित्रपट पाहायला मिळत आहे. गोव्यातील तरुण दिग्दर्शकांचे लघुपट पाहण्यासाठी स्थानिक नागरिकांसह देशभरातील रसिक गर्दी करीत आहेत. मानवी भावभावना, सामाजिक रूढी, कौटुंबिक परंपरा, नात्यांमधील गुंतागुंत आणि बदलत्या काळातील मानसिक संघर्ष अशा विविध विषयांना हात घालत गोव्याच्या नव्या पिढीने चित्रपट निर्मितीच्या क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.‘इफ्फी’मध्ये यंदा गोव्याचे १२ लघुपट आणि चित्रपट समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ‘इफ्फी’च्या गोवा चित्रपट विभागाची सुरुवात २१ नोव्हेंबरला मंगिरीश बांदोडकर दिग्दर्शित ‘अनेशाँ’ (२०२५) या लघुपटाने झाली. याशिवाय ‘शकुंतला’, ‘पूर्णता’ आणि ‘नॉइज’ हे तीन लघुपट विशेष लक्ष वेधून घेत आहेत. ‘शंकुतला’ लघुपटाला पणजीतील आयनॉक्समध्ये रविवारी उत्तम प्रतिसाद मिळाला, तर ‘नॉइज’ आणि ‘पूर्णता’ सोमवारी (ता. २३) दाखविण्यात आला. प्रसाद नाईक लिखित आणि दिग्दर्शित ‘शकुंतला’ हा अवघ्या ११ मिनिटांचा लघुपट प्रेम, परंपरा आणि कौटुंबिक संघर्ष यांचा भावनिक पट उलगडतो. ख्रिश्चन धर्मातील तरुणाशी विवाह केल्यामुळे कुटुंबापासून दुरावलेल्या शकुंतलाला वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहण्याची परवानगी नाकारली जाते..मात्र, बाराव्या दिवशीच्या धार्मिक विधीच्या निमित्ताने ती आपल्या बालपणीच्या घराकडे परतते. कुटुंबाच्या परंपरा, अपराधीपणाची भावना, सामाजिक दृष्टिकोन आणि मनातील ओढ अशा कात्रीत सापडलेल्या तिच्या मनाचा संघर्ष हा चित्रपट मांडतो. गोव्यातील मनोरंजन संस्थेसाठी अवघ्या २४ तासांत या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे..अवघ्या १९ वर्षांच्या श्रवण काणकोणकर या तरुण चित्रकर्त्याचा ‘पूर्णता’ हा लघुपटही लक्षवेधी आहे. जाईच्या फुलांना केंद्रस्थानी ठेवून मानवी भावभावनांचा प्रवास उलगडणारा हा चित्रपट आहे. वेगवेगळ्या आयुष्यांतून प्रवास करताना माणसाला मिळणारा आनंद, दुःख, आशा व दिलासा यांचे चित्रण त्यातून केले आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.\rगुंतागुंत मांडणारा ‘नॉइज’ सुविधा टोरगल बाखले दिग्दर्शित ‘नॉइज’ हा १५ मिनिटांचा लघुपट मानवी नात्यांमधील गुंतागुंत आणि मानसिक संघर्षाचा वेध घेतो. तारा या व्यक्तिरेखेच्या माध्यमातून प्रेम, संघर्ष, अपूर्ण भावना आणि नात्यांमधील विसंवाद यांचे चित्रण करण्यात आले आहे. माणसाच्या स्वभावातील विसंगती, वर्तनातील त्रुटी ओळखण्याची क्षमता आणि त्यातून बाहेर पडण्याचा संघर्ष हा चित्रपट अधोरेखित करतो. कमी वेळात आशयाशी जोडून त्यात गुंतवून ठेवण्याचे कसब लघुपटासाठी आवश्यक असल्याचे बाखले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.