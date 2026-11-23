जयदीप पाठकजीपणजी : गोव्यात सुरू असलेल्या ५७ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात विविध देशांमधील चित्रपट दाखवले जात आहेतच. मात्र, महोत्सवात भारताच्या विविध भागांतील आशय-विषयांचे सिनेमेही पाहण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. ईशान्येकडील राज्यांचे निसर्गसौंदर्य, तेथील परंपरा आणि सांस्कृतिक वैविध्य यांची नेहमीच चर्चा होते. मात्र, या प्रदेशातील माणसांच्या जगण्यातील संघर्ष, आदिवासी समाजाच्या स्मृती, बदलते सामाजिक वास्तव चित्रपटांतून फारसे समोर येत नाहीत. मात्र, यंदाच्या ‘इफ्फी’त ईशान्य भारतातील चार चित्रपटांचा समावेश करण्यात आला असून, इंडियन पॅनोरमा विभागात शनिवारी (ता. २१) संध्याकाळी ‘न्यीशी’ भाषेतील ‘उरुम’ हा चित्रपट दाखविण्यात आला. या विभागात निवड झालेला हा पहिलाच चित्रपट ठरला असून, चित्रपटाचे दिग्दर्शक दुयू तब्यो आणि चित्रपटातील कलाकार यावेळी उपस्थित होते..प्रेक्षकांचा प्रतिसाद‘न्यीशी’ भाषेतील हा चित्रपट पाहण्यासाठी देश-विदेशातील रसिकांनी गर्दी केली होती. डोंगराळ भागातील एका दुर्गम गावात घडणारा हा चित्रपट आहे. लहान मुलीच्या मृत्यूनंतर अपराधीपणाची भावना असलेल्या पित्याची ही गोष्ट आहे. स्थानिक आदिवासी समाजाच्या सामूहिक स्मृती, मानसिक आघात आणि दडवून ठेवलेली सत्ये यांचा शोध या चित्रपटातून घेतला आहे. एका कुटुंबाची कथा सांगतानाच चित्रपटातून अरुणाचलचा तो सगळा भाग, तेथील सांस्कृतिक जाणिवा असं सारं काही अतिशय संवेदनशी पद्धतीने चित्रपटात मांडण्यात आले आहे..इतर चित्रपटांमध्ये काय?आसामी भाषेतील 'सूर्यमुखी' हा चित्रपटही दाखविण्यात येणार आहे, तसेच ईशान्य भारतातील पारंपरिक कलाविश्वाचे दर्शन घडवणारा 'रेड कार्पेट' हा आसामी माहितीपट लक्षवेधी आहे. आसाममधील कार्बी आंगलाँग भागातील डॉनकामोकाम गावातील एका कार्बी महिला विणकराचा प्रवास हा सिनेमा उलगडत असून, हा चित्रपट पाहण्यासाठी उत्सुक असल्याचेही जबलपूर येथून चित्रपट पाहण्यासाठी आलेल्या मनोहर दास यांनी सांगितले. याशिवाय 'चलो इंडिया विथ एरिकजी मिझोराम' हा माहितीपटही मिझोरामच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाची ओळख करून देणारा आहे..वैश्विक आशयाचा शोधईशान्य भारतातील या चार चित्रपटांचे विषय वेगवेगळे असले, तरी त्यांना जोडणारा समान धागा म्हणजे स्थानिक संस्कृतीतून वैश्विक आशय शोधण्याचा प्रयत्न. एका बाजूला आदिवासी समाजाच्या परंपरा आणि सामूहिक स्मृती आहेत, तर दुसरीकडे आधुनिक शहरांमधील नातेसंबंध, नैतिक पेच आणि सामाजिक परिवर्तन आहे. ईशान्य भारतातील चित्रपट केवळ प्रादेशिक कथा न सांगता वैश्विक आशय सांगत असून, प्रेक्षकांनाही या भागातील सिनेमा जाणून घेण्यात उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.