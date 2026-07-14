Kashi: वाराणसीतील निर्माल्यापासून आता तयार होणार बायो-सीएनजी; IIT BHUच्या संशोधनाला पेटंट

धार्मिक नगरी वाराणसीमध्ये मंदिरे आणि घाटांवर दररोज जमा होणाऱ्या निर्माल्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न आता सुटण्याच्या मार्गावर आहे. आयआयटी बीएचयूच्या जैवरासायनिक अभियांत्रिकी विभागातील संशोधकांनी फुलांच्या कचऱ्यापासून बायो-सीएनजी, सेंद्रिय खत आणि हवनासाठी लागणारे साहित्य तयार करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे.या संशोधनाला १० जुलै २०२६ रोजी भारत सरकारने पेटंट मंजूर केले असून, त्याची भारतीय पेटंट क्रमांक IN595095 B1 अशी नोंद करण्यात आली आहे..निर्माल्यापासून बायो-सीएनजीची निर्मितीआयआयटी बीएचयूचे संचालक प्रा. अमित पात्रा यांनी संशोधन पथकाचे अभिनंदन करत हा शोध स्वच्छ भारत अभियान आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सांगितले.या तंत्रज्ञानामध्ये फुलांच्या कचऱ्यावर नियंत्रित जैविक प्रक्रिया केली जाते. त्यातून तयार होणाऱ्या बायोगॅसचे शुद्धीकरण आणि संपीडन करून बायो-सीएनजी तयार केला जातो.हा बायो-सीएनजी सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी तसेच घरगुती वापरासाठी स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक इंधन म्हणून वापरता येणार आहे.या प्रकल्पातून वाराणसीमध्ये दररोज सुमारे ३५० किलोहून अधिक बायो-सीएनजी तयार होण्याचा अंदाज संशोधकांनी व्यक्त केला आहे..Yavatmal: ‘आषाढी‘साठी धावणार 270 लालपरी; परिवहन महामंडळाचा निर्णय; बसस्थानकावर यात्रा शेड उभारणार.निर्माल्याचा पुनर्वापर; शून्य कचऱ्याकडे वाटचालया संशोधनाचे मार्गदर्शक डॉ. अभिषेक सुरेश ढोबळे आणि पीएचडी संशोधक कैलाश पती पांडे यांनी या संकल्पनेची माहिती दिली.त्यांच्या मते, घाटांवर टाकलेले निर्माल्य पाहिल्यानंतर या संशोधनाची कल्पना सुचली.या प्रक्रियेत प्रथम मंदिरे आणि घाटांवरील फुले संकलित केली जातात. त्यापासून बायो-सीएनजी तयार केला जातो. त्यानंतर उरलेल्या अवशेषांपासून सेंद्रिय खत तयार केले जाते. शेवटी उर्वरित सुकलेल्या पदार्थाचा वापर करून हवनासाठी लागणारे सुगंधी साहित्य तयार केले जाते.अशा प्रकारे एका फुलाचा पूर्णपणे पुनर्वापर होत असल्याने हा प्रकल्प शून्य कचरा व्यवस्थापनाचे प्रभावी उदाहरण ठरत आहे..पर्यावरण संवर्धनासह रोजगारालाही चालनाया तंत्रज्ञानामुळे धार्मिक शहरांमधील निर्माल्याची समस्या कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर आयात इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मितीला चालना मिळेल.निर्माल्य संकलन, प्रक्रिया, सेंद्रिय खत निर्मिती आणि हवन साहित्य तयार करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही या प्रकल्पाचा लाभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.